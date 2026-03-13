Chuyên gia về UFO của Mỹ mất tích bí ẩn

(GLO)- Thiếu tướng không quân Mỹ đã nghỉ hưu, từng chỉ huy một căn cứ từ lâu gắn với các câu chuyện về UFO, đã mất tích gần 2 tuần và giới chức đang kêu gọi người dân hỗ trợ tìm kiếm.

Theo trang Gizmodo ngày 11-3, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Bernalillo ở bang New Mexico cho biết thiếu tướng về hưu William Neil McCasland (68 tuổi) rời nhà tại thành phố Albuquerque vào khoảng 11 giờ ngày 27-2 và từ đó đến nay không liên lạc với gia đình hay bạn bè.

Ông để lại điện thoại di động rồi rời khỏi nhà mà không sử dụng bất cứ phương tiện giao thông nào.

Ông William Neil McCasland. Ảnh: USAF

Cảnh sát đã phát cảnh báo vào ngày hôm sau và cảnh báo này vẫn còn hiệu lực. Sự biến mất bí ẩn suốt hai tuần của McCasland khiến dư luận Mỹ chú ý.

Lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp truy tìm khẩn cấp, rà soát khu dân cư, phỏng vấn nhân chứng và tổ chức các chiến dịch tìm kiếm phối hợp.

Họ đã liên hệ hơn 600 chủ nhà trong khu vực lân cận đã được liên hệ để cung cấp thông tin hoặc chia sẻ dữ liệu từ camera an ninh nhằm xác định tung tích của ông McCasland.

Ông McCasland là kỹ sư hàng không vũ trụ, tốt nghiệp Học viện Không quân Mỹ, từng học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Trường Chính phủ John F. Kennedy thuộc Đại học Harvard.

Trong thời gian tại ngũ, ông từng giữ nhiều vị trí nhạy cảm liên quan đến các chương trình công nghệ và không gian, có liên hệ với các nghiên cứu về hiện tượng “Vật thể Bay Không xác định” (UFO).

Theo mô tả của cơ quan này, ông McCasland cao khoảng 1,8 m, tóc trắng và mắt xanh. Ông là người đam mê hoạt động ngoài trời, thường đi bộ đường dài, chạy bộ và đạp xe ở khu Northeast Heights của Albuquerque và vùng chân núi của dãy Sandia.

Trên trang web của Không quân Mỹ cho biết, ông McCasland phụ trách quản lý chương trình khoa học và công nghệ trị giá 2,2 tỷ USD của lực lượng này.

Ông chủ yếu dành thời gian tại Căn cứ Không quân Wright-Patterson ở bang Ohio, nơi đặt trụ sở cho Dự án Blue Book, cuộc điều tra UFO của quân đội Mỹ. Điều đó đã khiến ông McCasland trở thành một nhân vật đặc biệt được quan tâm trong cộng đồng UFO.

Ông McCasland mất tích vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã chỉ đạo Lầu Năm Góc và các cơ quan liên bang công bố các hồ sơ của chính phủ liên quan đến sự sống ngoài Trái Đất và UFO.

Luis Elizondo - cựu sĩ quan tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ và hiện là người vận động công bố thông tin về UFO, lo ngại McCasland có thể là mục tiêu của một chiến dịch nhắm vào cựu sĩ quan cấp cao liên quan lĩnh vực này. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn còn quá sớm để suy đoán và công chúng nên để cơ quan hành pháp có thời gian điều tra.

Trong khi đó, nhà báo điều tra Ross Coulthart, người chuyên nghiên cứu các vấn đề liên quan UFO, gọi vụ mất tích là “một cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia nghiêm trọng”, cho rằng McCasland là người “nắm trong tay một số bí mật nhạy cảm nhất của Mỹ”.

Ông Coulthart đã nêu lên khả năng “có âm mưu” và xem ông McCasland là mục tiêu tiềm năng của các đối thủ địa chính trị như Nga và Trung Quốc.

Việc ông McCasland biến mất không rõ nguyên nhân gây lo ngại đầu tiên là bởi ông là một người cao tuổi. Nhưng đây lại là trường hợp này đặc biệt đáng chú khi vị tướng về hưu này từng là chỉ huy của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân và được cho là đã tham gia vào việc điều tra hoạt động UFO trong thời gian phục vụ.