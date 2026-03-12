Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Mỹ sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu dự trữ nhằm hạ nhiệt thị trường

P.V (Theo VnExpress, Báo Tin Tức)

(GLO)- Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Mỹ sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt giá dầu đang tăng tốc vì cú sốc nguồn cung tại Trung Đông.

Việc xả dầu dự trữ sẽ bắt đầu tuần tới và kéo dài trong 120 ngày. "Mỹ lên kế hoạch bổ sung thêm khoảng 200 triệu thùng dầu cho kho dự trữ chiến lược trong khoảng một năm tới" - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tại diễn đàn ngày 11-3 ở Washington. Ảnh: Reuters

Trước đó, các nước thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng cho biết sẽ giải phóng lượng dầu thô kỷ lục từ kho dự trữ.

IEA thông báo các nước thành viên nhất trí xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp, nhằm đối phó với sự gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Trung Đông. Đây là đợt can thiệp lớn nhất trong lịch sử tổ chức này.

Cũng từ ngày 16-3, Nhật Bản sẽ xả kho dự trữ dầu nhằm giảm áp lực đối với giá xăng và các loại năng lượng khác trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.

