Thế giới

Ít nhất 555 người đã thiệt mạng tại Iran, cơ sở hạt nhân tại Natanz bị tấn công

P.V (Theo VnExpress, Người Lao Động, Tiền Phong)

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ Iran (IRCS) xác nhận, 555 người ở 131 thành phố của Iran đã thiệt mạng vì các cuộc tấn công của Israel và Mỹ.

Trong số đó, có 165 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh. Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr, khi các cuộc ném bom của Mỹ và Israel bước sang ngày thứ ba, có ít nhất 9 bệnh viện ở Iran đã bị "hư hại nghiêm trọng".

2026-03-01t092654z-659547774-rc2.jpg
Khói bốc lên từ các vụ nổ ở Tehran. Ảnh: Reuters

Các cuộc đáp trả qua lại giữa Iran và Mỹ-Israel cũng gây ra những thiệt hại tại nhiều khu vực. Trong đó, tại Israel, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương kể từ khi nước này bắt đầu các hoạt động quân sự chống lại Iran. 9 trường hợp tử vong trong đó được ghi nhận ở thành phố Beit Shemesh, nơi tên lửa bắn trúng một hầm trú bom.

Tại Li-băng, ít nhất 31 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hezbollah.

Ngày 2-3, ông Reza Najafi - Đại sứ Iran tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết cơ sở hạt nhân quy mô lớn của nước này tại Natanz đã bị tấn công hôm 28-2.

Tuy nhiên, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho rằng không có dấu hiệu các cơ sở hạt nhân của Iran bị hư hại hoặc bị tấn công trong các trận không kích của Mỹ và Israel hiện nay.

Tối 2-3, Al Jazeera đưa tin có tiếng nổ lớn ở khu vực gần cơ sở hạt nhân và căn cứ không quân ở thành phố Isfahan, miền trung Iran.

Dòng sự kiện: Căng thẳng Israel - Iran

