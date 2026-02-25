Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Florida đổi tên sân bay quốc tế thành tên Tổng thống Donald J. Trump

H.M (Theo Dân Trí, Tuổi Trẻ)

(GLO)- Cơ quan lập pháp do Đảng Cộng hòa kiểm soát vừa chấp thuận đề xuất đổi tên sân bay quốc tế Palm Beach thành "sân bay quốc tế Tổng thống Donald J. Trump".

Sân bay Palm Beach nằm tại thị trấn ven biển nổi tiếng với các khu bất động sản xa hoa, chỉ cách Mar-a-Lago - khu nghỉ dưỡng kiêm nơi ở của Tổng thống Donald Trump - vài phút di chuyển.

my-sap-co-san-bay-mang-ten-tong-thong-donald-trump-1771577990396jpg.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống sân bay Palm Beach. Ảnh: AFP

Việc đổi tên chỉ có hiệu lực sau khi được Cục Hàng không Liên bang Mỹ phê duyệt theo quy định hàng không liên bang. Nếu được thông qua, đây sẽ là tổ chức mới nhất mang tên ông Trump.

Các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Florida cho biết họ muốn đổi tên sân bay Palm Beach theo tên ông Trump, vị tổng thống đầu tiên tuyên bố thường trú tại Florida.

Ông Trump sinh ra tại New York song đã chuyển nơi cư trú sang Florida vào năm 2019, tuyên bố câu lạc bộ Mar-a-Lago tại Palm Beach là nơi ở thường trú.

