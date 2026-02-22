Tin thế giới tối 22-2: Nga dội tên lửa, Thủ đô Ukraine rung chuyển

(GLO)- Nga dội tên lửa, Thủ đô Ukraine rung chuyển; Mỹ lo ngại Iran tiến sát năng lực sản xuất vật liệu chế tạo bom; Lần đầu tiên tàu ngầm hạt nhân của Anh cập cảng Australia; Bị phạt vì huấn luyện chó vứt rác trộm ven đường... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 22-2.

Nga dội tên lửa, Thủ đô Ukraine rung chuyển

Rạng sáng 22-2, Liên bang Nga đã triển khai tấn công phối hợp giữa tên lửa đạn đạo và UAV vào thủ đô Kiev của Ukraine gây nhiều thiệt hại về con người và cơ sở hạ tầng.

Báo The Kyiv Independent của Ukraine cho biết vào khoảng 4h00 sáng, những tiếng nổ dữ dội đầu tiên làm rung chuyển mặt đất đã vang lên tại thủ đô Ukraine. Các vụ nổ tiếp theo được ghi nhận vào sau đó khoảng 30 phút và tiếp tục xảy ra rải rác trong suốt buổi sáng sớm.

Trong một phát biểu lúc cuộc tấn công đang diễn ra, người đứng đầu Cơ quan Quân sự Thành phố Kiev, ông Tymur Tkachenko, cho biết phía Liên bang đang tấn công thủ đô Ukraine bằng vũ khí đạn đạo và đề nghị người dân ở yên trong các hầm trú ẩn cho đến khi có tín hiệu an toàn.

Trước đó vào lúc 3h56 sáng 22-2, theo giờ địa phương, cảnh báo không kích lần đầu được ban bố. Đến 4h47, theo thông tin từ Không quân Ukraine, cảnh báo được mở rộng ra toàn bộ Ukraine khi các máy bay ném bom của Liên bang Nga cất cánh.

Cuộc tấn công của Liên bang Nga cũng nhằm vào khu vực ven biển tỉnh Odesa Oblast ở phía Nam Ukraine. Theo Thống đốc tỉnh Odesa Oblast, Oleh Kiper, các đòn tấn công bằng thiết bị bay không người lái tự sát đã gây hư hại và cháy nổ tại cơ sở hạ tầng năng lượng.

Mỹ lo ngại Iran tiến sát năng lực sản xuất vật liệu chế tạo bom

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cho rằng Iran có thể chỉ còn cách khả năng sản xuất vật liệu chế tạo bom ở “cấp độ công nghiệp” khoảng 1 tuần.

Trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình Lara Trump trên kênh Fox News hôm 21-2, ông Witkoff tiết lộ: “Họ có lẽ chỉ còn cách mục tiêu sở hữu vật liệu chế tạo bom ở cấp độ công nghiệp khoảng 1 tuần. Và thực tế đó thực sự nguy hiểm.”

Steve Witkoff. Ảnh: Getty Images

Ông Witkoff cho biết Tổng thống Donald Trump không hẳn “thất vọng” trước việc Tehran chưa đạt được thỏa thuận. Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông chia sẻ: “Ông ấy tò mò vì sao họ (Iran) chưa chịu nhượng bộ… dưới sức ép như vậy, với sức mạnh hải quân và sự hiện diện trên biển mà chúng ta đang có tại khu vực.”

Trước đó, hãng Reuters dẫn lời hai quan chức chính quyền Mỹ giấu tên, rằng quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công.

Lần đầu tiên tàu ngầm hạt nhân của Anh cập cảng Australia

Ngày 22-2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles ra thông báo cho biết, tàu ngầm hạt nhân của Anh HMS Anson vừa đến căn cứ HMAS Stirling ở bang Tây Australia để thực hiện công việc bảo trì. Đây là lần đầu tiên căn cứ tàu ngầm HMAS Stirling của Australia thực hiện việc bảo trì cho tàu ngầm hạt nhân của Anh.

Tàu ngầm HMS Anson của Anh đang ở căn cứ HMAS Stirling tại Australia. Ảnh: Bourke

Theo kế hoạch, trong những tuần tới, khoảng 100 nhân sự của Australia, Anh và Mỹ sẽ cùng phối hợp với nhau để bảo trì tàu ngầm HMS Anson.

Trước khi tiến hành bảo trì tàu ngầm hạt nhân HMS Anson của Anh, Australia cũng đã tiến hành bảo trì tàu hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ gồm tàu ngầm lớp Virginia USS Vermont và USS Hawaii vào các năm 2024 và 2025. Đây là loại tàu ngầm mà Australia sẽ mua từ 3 đến 5 tàu của Mỹ. Trong bối cảnh này, việc tiến hành bảo trì tàu ngầm HMS Anson là một dấu mốc mới trong quá trình chuẩn bị thành lập Lực lượng Luân phiên Tàu ngầm tại căn cứ HMAS Stirling từ năm 2027 đồng thời giúp Australia làm quen với các tàu ngầm do Anh thiết kế khi quốc gia này chuẩn bị bắt đầu đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia tại Adelaide vào cuối thập kỷ này.

Bị phạt vì huấn luyện chó vứt rác trộm ven đường

Người đàn ông ở Sicily nhận án phạt sau khi bị phát hiện huấn luyện chó cưng vứt rác thải bên đường nhằm tránh camera giám sát.

Chính quyền thành phố Catania, vùng Sicily của Italy, hôm 19-2 đăng video cho thấy con chó nhỏ đang ngậm túi rác chạy dọc phố Via Pulacara thuộc quận San Giorgio, sau đó dừng lại rồi đặt túi xuống lề đường.

Con chó vứt rác trộm ven đường trong video do chính quyền Catania công bố hôm 19-2. Video: Facebook/Comune di Catania

"Đơn vị môi trường của cảnh sát đô thị đã công bố hình ảnh từ camera giám sát, ghi lại cảnh con chó đang vứt túi rác ra đường", chính quyền Catania cho hay.

Giới chức địa phương khẳng định con vật đã được huấn luyện để giúp chủ nhân tránh bị ghi hình khi đổ rác trộm. Hành vi của người chủ được đánh giá là "vừa xảo quyệt vừa sai trái gấp bội", khi làm ô nhiễm thành phố và cố tình lách luật bằng cách lợi dụng thú cưng vô tội.

Đổ rác trộm là vấn đề nhức nhối kéo dài tại Italy, đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực miền nam đất nước và các đảo nhỏ, nơi tỷ lệ thu gom rác có lúc chỉ đạt 57%, khiến rác thải bị ùn ứ suốt nhiều ngày.

