Ông Sophon Saram được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan

(GLO)- Phiên họp đầu tiên của Hạ viện Thái Lan đã bầu ông Sophon Saram làm Chủ tịch Quốc hội, dấu mốc quan trọng sau bầu cử và là bước chuẩn bị cho việc thành lập chính phủ mới trong thời gian tới.

Ngày 15-3, ông Sophon Saram của đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, cũng là Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, đánh bại ứng cử viên Parit Wacharasindhu của đảng Nhân dân (PP) trong một cuộc bỏ phiếu kín tại phiên họp đầu tiên của Hạ viện mới được bầu của Thái Lan.

Ông Sophon Saram được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Thái Lan. Ảnh: nationthailand.com

Ông Sophon Saram giành được 289 phiếu, trong khi ông Parit nhận được 123 phiếu. Cuộc bỏ phiếu ghi nhận 80 phiếu trắng và 3 phiếu không hợp lệ.

Trước đó, ngày 14-3, tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Bangkok, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida chủ trì lễ khai mạc kỳ họp thường kỳ đầu tiên của Quốc hội Thái Lan năm 2026. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu khởi đầu chính thức cho một nhiệm kỳ lập pháp mới tại xứ sở Chùa Vàng.

Hạ viện mới được bầu của Thái Lan đã triệu tập phiên họp đầu tiên vào ngày 15-3 với việc các nghị sĩ tuyên thệ nhậm chức trước khi tiến hành bầu Chủ tịch.

Ông Pairoj Lohsunthorn, nghị sĩ cao cấp nhất trong Hạ viện, đã giữ chức chủ tọa tạm thời. Ông Sophon được nghị sĩ Prasert Jantararuangtong thuộc đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đề cử, trong khi nghị sĩ Parit Wacharasindhu được nghị sĩ cùng đảng PP Pakornwut Udompipatskul đề cử, dẫn tới việc Hạ viện phải tiến hành bỏ phiếu kín.

Trong bài phát biểu, ông Sophon Saram cho rằng Quốc hội nên rút kinh nghiệm từ quá khứ đồng thời áp dụng các công cụ hiện đại, tăng cường giám sát lập pháp và nhanh chóng sửa đổi hoặc bãi bỏ các luật lỗi thời. Ông nói “Quốc hội nên tập trung nhiều hơn vào việc tạo ra kết quả thiết thực cho công chúng, thay vì lời lẽ hoa mỹ”.

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện quản lý phát triển quốc gia (NIDA) thực hiện qua điện thoại cho thấy, phần đông người dân Thái Lan tin tưởng rằng Hạ viện khóa mới sẽ bầu Chủ tịch đảng Bhumjaithai Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng và chính phủ mới do ông Anutin đứng đầu sẽ ổn định.

Cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội đánh dấu thử thách lớn đầu tiên tại Quốc hội Thái Lan sau khi khai mạc nhiệm kỳ lập pháp mới và được xem là một bước quan trọng hướng tới việc thành lập chính phủ tiếp theo.

Chiến thắng của ông Sophon Saram cho thấy, sức mạnh của khối do đảng Bhumjaithai lãnh đạo khi họ đang nỗ lực củng cố sự ủng hộ trong Quốc hội.

Sự kiện lần này không chỉ hoàn tất thủ tục Hiến pháp bắt buộc trong vòng 30 ngày sau bầu cử, mà còn đánh dấu thời điểm các đại biểu bắt đầu gánh vác trọng trách đưa ra những quyết sách quan trọng cho tương lai đất nước.

Sau đó, cơ quan này nhiều khả năng sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu chọn Thủ tướng vào ngày 19-3. Chính phủ mới dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 4-2026.