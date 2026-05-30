Tin thế giới sáng 30-5: Mỹ - Iran chưa chốt thỏa thuận cuối cùng

(GLO)- Mỹ - Iran chưa chốt thỏa thuận cuối cùng; Nga phản ứng về cáo buộc UAV rơi xuống sang Rumani; Hungary đạt thỏa thuận mở khóa 16,4 tỷ euro từ các quỹ của EU; Người đầu tiên được giải cứu an toàn khỏi hang ngập nước tại Lào... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-5.

Mỹ - Iran chưa chốt thỏa thuận cuối cùng

Bộ Ngoại giao Iran tối 29-5 xác nhận tiến trình đàm phán với Mỹ vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng về kết thúc chiến tranh giữa hai bên, vẫn chưa được thiết lập.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA

Trong tuyên bố chính thức được truyền thông Iran trích dẫn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định, chưa có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được xác lập. Hoạt động trao đổi thông điệp liên quan giữa Mỹ và Iran, hiện vẫn đang diễn ra.

Khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra, trong bối cảnh truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về việc Washington và Tehran đã thống nhất được bản ghi nhớ mới, về mở rộng lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để tạo không gian đàm phán. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn chưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt.

Nga phản ứng về cáo buộc UAV rơi xuống sang Rumani

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản ứng gay gắt về cáo buộc thiết bị bay không người lái (UAV) của nước này rơi vào tòa nhà chung cư ở Rumani. Ông Putin cho biết UAV Ukraine từng xâm phạm không phận nhiều quốc gia châu Âu và các báo cáo ban đầu khi đó đều cho rằng đây là “một cuộc tấn công của Nga”.

Một chiếc UAV rơi xuống khu chung cư ở Rumani. Ảnh: Cơ quan Tình huống Khẩn cấp Rumani

Trả lời câu hỏi của hãng thông tấn TASS liên quan vụ UAV rơi tại Romania, Tổng thống Putin nói: “Chúng ta biết rằng UAV của Ukraine đã bay vào Phần Lan, Ba Lan và một số quốc gia Baltic. Phản ứng ban đầu hoàn toàn giống như bây giờ ở Rumani: ‘Ôi không, người Nga đang đến, đó là một cuộc tấn công của Nga!’”.

Trong khi đó, ngày 29-5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) cần “thận trọng” trong bối cảnh châu Âu đã tham gia vào “cuộc chiến với Nga”, sau vụ việc.

Hungary đạt thỏa thuận mở khóa 16,4 tỷ euro từ các quỹ của EU

Ngày 29-5, Thủ tướng Hungary Magyar cho biết, nước này đã đạt được thỏa thuận chính trị với Liên minh châu Âu (EU) về việc giải ngân 16,4 tỷ euro tiền quỹ EU bị đóng băng trước đó.

Thủ tướng Hungary Magyar (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (phải) tham dự buổi họp báo ngày 29-5-2026 tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Magyar, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết, EU sẽ giải ngân 10 tỷ euro từ quỹ phục hồi, 4,2 tỷ euro từ quỹ liên kết và thêm 2,2 tỷ euro nữa khi các cải cách hoàn tất.

Thỏa thuận này đạt được sau nhiều tuần thảo luận và hợp tác chặt chẽ giữa EC và chính phủ mới của Hungary, về các cải cách nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ chống tham nhũng và pháp quyền.

Người đứng đầu EC nhấn mạnh, thỏa thuận đạt được mang tính lịch sử, đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa EU và Hungary sau nhiều năm căng thẳng dưới thời cựu Thủ tướng Orbán. Hai bên cũng nhất trí về các dự án cụ thể hỗ trợ các lĩnh vực trọng điểm bao gồm năng lượng, nhà ở, giao thông vận tải và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Người đầu tiên được giải cứu an toàn khỏi hang ngập nước tại Lào

Theo CNN, một người đã được đưa ra an toàn khỏi hang động ngập nước ở miền Trung Lào trong chiến dịch giải cứu đầy nguy hiểm đang thu hút sự chú ý quốc tế, khi lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian để đưa những người còn mắc kẹt ra ngoài.

Các thành viên đội cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn khi tìm cách tiếp cận khu vực dân làng mắc kẹt. Ảnh: SCMP

Theo thông tin mới nhất từ đội cứu hộ đa quốc gia, nạn nhân đầu tiên đã vượt qua khu vực hang ngập nước và được đưa ra khỏi hang vào tối 29-5. Hiện còn bốn người vẫn ở bên trong và đang chờ đánh giá sức khỏe trước khi được sơ tán tiếp theo.

Hai người khác, được cho là đã vào hang từ trước và không đi cùng nhóm trên, hiện vẫn mất tích. Công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục vào ngày mai.

Chiến dịch cứu hộ diễn ra tại một hang động hiểm trở ở miền Trung Lào, nơi năm người dân bị mắc kẹt hơn một tuần sau trận mưa lớn gây lũ quét và làm ngập hệ thống hang.

Lực lượng cứu hộ đã phải triển khai các thợ lặn chuyên nghiệp từ nhiều quốc gia để tiếp cận nhóm người mắc kẹt trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm. Các nạn nhân được phát hiện đang trú trong một khoang tối hoàn toàn phía trên mực nước đục ngầu. Dù sức khỏe nhìn chung ổn định, họ rơi vào tình trạng đói nghiêm trọng và lo sợ không thể trụ được lâu hơn trong hang.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc tại Mỹ, hàng chục người thương vong

Ngày 29-5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Interstate 95 ở bang Virginia, miền Đông nước Mỹ, khiến 5 người thiệt mạng và 34 người khác phải nhập viện điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ABCnews

Theo cảnh sát bang Virginia, tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt đâm vào 6 phương tiện khi dòng xe giảm tốc do phía trước có khu vực thi công.

Toàn bộ 5 người thiệt mạng đều ở trong các phương tiện bị xe buýt đâm. Trong số những người bị thương có 3 người trong tình trạng nguy kịch.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy chiếc xe buýt đã không giảm tốc độ, dẫn tới vụ đâm liên hoàn vào các phương tiện phía trước. Hiện chưa rõ số người trên xe buýt vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, cùng với việc xem xét các cáo buộc liên quan.