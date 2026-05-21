Tin thế giới tối 21-5: Ukraine tuyên bố hạ 65 học viên phi công drone Nga

(GLO)- Ukraine tuyên bố hạ 65 học viên phi công drone Nga; Đức đề xuất tư cách thành viên “liên kết” EU cho Ukraine; Iran công bố bản đồ 'thẩm quyền quản lý' eo biển Hormuz; Mỹ để ngỏ khả năng xây dựng “mối quan hệ mới” với Cuba... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 21-5.

Ukraine tuyên bố hạ 65 học viên phi công drone Nga

Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF) thông báo đã phối hợp với Cơ quan An ninh Ukraine để tập kích một trung tâm đào tạo, sản xuất của Học viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga vào hôm 20-5.

Loạt UAV Ukraine tập kích địa điểm được cho là trung tâm đào tạo phi công drone Nga ở tỉnh Donetsk hôm 20-5. Video: USF

Ông Robert Brovdi, chỉ huy USF, cho biết trung tâm trên nằm ở thành phố Snizhne tại tỉnh Donetsk, thêm rằng đây còn là điểm triển khai tạm thời của trung đoàn đặc nhiệm cơ giới số 78 "Sever-Akhmat" thuộc sư đoàn số 42 Nga. Theo USF, cơ sở này là nơi đào tạo phi công điều khiển drone, đồng thời là khu lắp ráp drone và sản xuất đầu đạn gắn lên loại vũ khí này.

Brovdi cho hay lực lượng Ukraine đã triển khai 11 UAV mang đầu đạn nặng 100 kg trong cuộc tấn công. Kho đạn dưới lòng đất của trung tâm đã kích nổ sau đòn tấn công, khiến mức độ sát thương tăng lên. Theo ông Brovdi, cuộc tấn công đã khiến 65 học viên phi công drone thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Đức đề xuất tư cách thành viên “liên kết” EU cho Ukraine

Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa đề xuất trao cho Ukraine một vai trò trực tiếp trong các cấu trúc của Liên minh châu Âu, xem đó như bước trung gian hướng tới tư cách thành viên EU, điều mà ông cho rằng có thể giúp tạo thuận lợi cho thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay.

Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và Thủ tướng Đức Merz tại Berlin. Ảnh: Reuters

Trong một bức thư gửi các nhà lãnh đạo EU, Thủ tướng Đức Merz đề xuất Ukraine có thể được cấp quy chế “thành viên liên kết” mới, cho phép các quan chức Ukraine tham gia các hội nghị thượng đỉnh và các cuộc họp cấp bộ trưởng của EU - nhưng không được bỏ phiếu trong các hoạt động đó.

Nhà lãnh đạo Đức cũng đề xuất các thành viên EU đưa ra “cam kết chính trị” về việc áp dụng điều khoản hỗ trợ lẫn nhau của khối đối với Ukraine, nhằm tạo ra một bảo đảm an ninh đáng kể cho Kiev.

Đề xuất của Thủ tướng Friedrich Merz được xem là nỗ lực tìm kiếm một hướng đi trung dung giữa việc thúc đẩy Ukraine gia nhập nhanh chóng Liên minh châu Âu và duy trì vị thế hiện tại của Kiev với tư cách quốc gia ứng cử viên trong giai đoạn đầu của tiến trình này.

Iran công bố bản đồ 'thẩm quyền quản lý' eo biển Hormuz

Iran vừa công bố bản đồ khu vực bao trùm một phần vùng biển ngoài khơi UAE và Oman, mô tả đây là khu vực do lực lượng nước này giám sát.

Bản đồ phạm vi kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz và các vùng biển tiếp giáp. Đồ họa: X/PGSA

"Thẩm quyền quản lý bắt đầu từ đường nối giữa mũi đất Kuh-e Mubarak của Iran và khu vực phía nam thành phố Fujairah của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), kéo dài đến đường nối giữa đảo Qeshm của Iran và vùng Umm al-Quwain của UAE", Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) cho biết. PGSA là tổ chức mới được Iran thành lập để giám sát eo biển Hormuz.

Theo bản đồ, hai đường nối nằm lần lượt ở cửa ngõ phía đông và tây eo biển Hormuz. Điều này đồng nghĩa Iran tuyên bố có thẩm quyền quản lý với toàn bộ eo biển Hormuz, cùng phần mở rộng vào vịnh Ba Tư và đường ra vịnh Oman. PGSA tuyên bố mọi hoạt động đi qua eo biển Hormuz đều sẽ phải "phối hợp và xin cấp phép" từ giới chức Iran.

Mỹ để ngỏ khả năng xây dựng “mối quan hệ mới” với Cuba

Ngày 20-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không tìm kiếm leo thang quân sự với Cuba, sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng đối với Đại tướng Raúl Castro Ruz, nhà lãnh đạo Cách mạng Cuba.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Sẽ không có sự leo thang. Tôi không nghĩ là cần thiết phải có”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gửi thông điệp bằng tiếng Tây Ban Nha tới người dân Cuba, trong đó đề cập khả năng xây dựng “một mối quan hệ mới” giữa Washington và La Habana.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ (SOUTHCOM) thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz đã tiến vào vùng biển Caribe. Động thái triển khai tàu sân bay diễn ra cùng ngày Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng đối với Đại tướng Raúl Castro Ruz, nhà lãnh đạo Cách mạng Cuba liên quan đến việc bắn rơi hai máy bay do tổ chức “Brothers to the Rescue” có trụ sở tại Miami (Mỹ) điều khiển trên không phận Cuba vào tháng 2-1996. Theo một quan chức Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump dự kiến duy trì nhóm tác chiến USS Nimitz tại khu vực Caribe ít nhất vài ngày.

Philippines: Phát lệnh bắt giữ Thượng nghị sĩ bị ICC truy nã

Ngày 21-5, Bộ Tư pháp Philippines cho biết đã ra lệnh bắt giữ Thượng nghị sĩ Ronald Dela Rosa theo lệnh truy nã do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành. Ông Dela Rosa hiện đối mặt với cáo buộc liên quan đến chiến dịch trấn áp ma túy được triển khai dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.

Thượng nghị sỹ Ronald dela Rosa. Ảnh: AFP

Theo Bộ trưởng Tư pháp Fredderick Vida, Cảnh sát quốc gia Philippines và Cục Điều tra Quốc gia đã nhận được chỉ đạo thi hành lệnh bắt giữ của ICC đối với ông Dela Rosa.

Tối 13-5 đã xảy ra vụ nổ súng bên trong tòa nhà Thượng viện trong bối cảnh cựu Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines, chỉ huy chiến dịch chống ma túy dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, ông Ronald Dela Rosa, được cho là đang cố thủ bên trong tòa nhà này để tránh bị bắt theo lệnh truy nã của ICC. Đến ngày 14-5, Chủ tịch Thượng viện Philippines Alan Peter Cayetano đã bác bỏ thông tin này. ICC đã ban hành lệnh bắt ông Dela Rosa từ tháng 11/2025 nhưng tới ngày 11-5 mới công khai thông tin này.