Tin thế giới sáng 22-5: Mỹ điều thêm 5.000 binh sỹ tới Ba Lan

(GLO)- Mỹ điều thêm 5.000 binh sỹ tới Ba Lan; Tổng thống Mỹ muốn thu giữ kho uranium làm giàu của Iran; Lãnh tụ tối cao Iran ra lệnh giữ uranium đã làm giàu trong nước; Israel không kích Gaza, 7 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-5.

Mỹ điều thêm 5.000 binh sỹ tới Ba Lan

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-5 cho biết Washington sẽ điều động thêm 5.000 binh sỹ tới Ba Lan, động thái được xem là nhằm củng cố hiện diện quân sự của Mỹ tại Đông Âu.

Lực lượng binh sỹ Mỹ tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết quyết định này dựa trên mối quan hệ giữa ông với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, một đồng minh theo chủ nghĩa dân tộc mà ông Trump tuyên bố ủng hộ và đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm ngoái.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện tranh cãi liên quan kế hoạch tạm hoãn triển khai khoảng 4.000 binh sỹ Mỹ tới Ba Lan. Tuy nhiên, động thái mới được xem là tín hiệu trấn an đối với Warsaw - một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và là trung tâm hậu cần quan trọng hỗ trợ Ukraine.

Tổng thống Mỹ muốn thu giữ kho uranium làm giàu của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể phá hủy toàn bộ lượng uranium làm giàu của Iran nếu số vật liệu hạt nhân này bị thu giữ.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh minh họa: Reuters

Theo kênh Al Jazeera của Qatar, phát biểu với các phóng viên ngày 21-5 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng họ không có vũ khí hạt nhân, nếu không chúng tôi sẽ phải làm điều gì đó rất quyết liệt. Tôi tin rằng khi vấn đề này được đưa ra trước người dân nước chúng ta, tất cả họ sẽ đồng ý rằng chúng ta không thể để Iran có vũ khí hạt nhân”.

Khi được một phóng viên hỏi liệu Iran có thể giữ lượng uranium làm giàu ở mức cao hay không, Trump trả lời: “Không, chúng tôi sẽ lấy nó. Chúng tôi không cần nó, chúng tôi không muốn nó, có lẽ chúng tôi sẽ phá hủy nó sau khi lấy được. Nhưng chúng tôi sẽ không để họ sở hữu nó”.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng ngụ ý rằng việc Mỹ kiểm soát kho uranium làm giàu của Iran sẽ là một phần trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm tàng nào với quốc gia Trung Đông này, nhằm đảm bảo Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Lãnh tụ tối cao Iran ra lệnh giữ uranium đã làm giàu trong nước

Hai nguồn tin cấp cao Iran cho biết Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đã ban hành chỉ thị không xuất khẩu hay chuyển giao số uranium đã làm giàu mức cao của nước này cho nước ngoài.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Đài CNA trích dẫn lời một trong hai nguồn tin xin giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề, chia sẻ với truyền thông Anh: “Chỉ thị của lãnh tụ tối cao và sự đồng thuận trong giới cầm quyền Iran là kho dự trữ uranium đã làm giàu không được phép rời khỏi đất nước”.

Theo các nguồn tin Iran, các quan chức cấp cao của chính quyền Tehran cho rằng việc gửi vật liệu hạt nhân ra nước ngoài sẽ khiến đất nước dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công trong tương lai của Mỹ và Israel. Lãnh tụ tối cao Khamenei có tiếng nói cuối cùng trong các vấn đề quan trọng nhất của Iran.

Giới quan sát nhận định chỉ thị mới của ông Khamenei đã làm cứng rắn thêm lập trường của Tehran đối với một trong những yêu cầu chính của Mỹ tại các cuộc đàm phán hòa bình. Điều này có thể khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump thêm thất vọng và làm phức tạp thêm các cuộc thương lượng về việc chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran.

7 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại Gaza

Theo hãng tin thông tấn Palestine (WAFA), ít nhất 7 người tại Gaza đã thiệt mạng trong 24 giờ qua do các cuộc không kích của Israel.

Các nhân viên y tế, người dân khiêng thi thể 1 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel tại thành phố Gaza, ngày 17-5. Ảnh minh họa: Reuters

Các cuộc tấn công của Israel diễn ra trên khắp Gaza, bao gồm khu vực ven biển Al-Mawasi ở phía Nam, nơi hàng chục nghìn người Palestine đang trú ẩn trong các lều trại, khu vực Deir Al-Balah ở trung tâm và khu vực Beit Lahiya ở phía Bắc.

Trong những ngày gần đây, Israel đã nối lại việc ban hành lệnh sơ tán trước các cuộc tấn công. Những mệnh lệnh này hầu như không được đưa ra sau thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10-2025. Các nhân chứng cho biết, các mệnh lệnh được đưa ra vào ban đêm, buộc hàng chục gia đình phải bỏ chạy trong bóng tối.

Ebola lan rộng ở CHDC Congo, xuất hiện ca tử vong xa tâm dịch

Một ca mắc Ebola đã được xác nhận tại tỉnh Nam Kivu ở miền đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, cách tâm điểm ổ dịch hàng trăm km.

Một nhân viên y tế đo nhiệt độ cho một người đi xe máy qua trạm kiểm soát ở TP Goma, tỉnh North Kivu, CHDC Congo ngày 21-5. Ảnh: Arlette Bashizi/The New York Times

Liên minh Alliance Fleuve Congo, trong đó có phiến quân M23 được Rwanda hậu thuẫn và đã kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở miền đông CHDC Congo năm ngoái, cho biết bệnh nhân 28 tuổi tại Nam Kivu đã tử vong và được chôn cất an toàn.

Người phát ngôn ngành y tế Nam Kivu - ông Claude Bahizire cho biết còn một bệnh nhân khác đang được cách ly để chờ kết quả xét nghiệm.

Ca bệnh xuất hiện tại một vùng nông thôn gần thành phố Bukavu (thủ phủ tỉnh Nam Kivu) cho thấy ổ dịch đã lan rộng. Các chuyên gia cho rằng virus đã âm thầm lây lan khoảng hai tháng tại tỉnh Ituri, cách đó vài trăm km về phía bắc, trước khi được phát hiện vào tuần trước.