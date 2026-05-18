Tin thế giới sáng 18-5: Ả rập Xê út và UAE bị tấn công bằng UAV

(GLO)- Ả rập Xê út và UAE bị tấn công bằng UAV; Iran nhắm vào hệ thống cáp ngầm dưới eo biển Hormuz sau lệnh phong tỏa; Hai tiêm kích va chạm tại triển lãm hàng không Mỹ; Cuba cắt giảm dịch vụ vận tải quốc gia do thiếu nhiên liệu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 18-5.

Ả rập Xê út và UAE bị tấn công bằng UAV

Tình trạng yên tĩnh mong manh tại vùng Vịnh một lần nữa bị phá vỡ, khi 2 quốc gia khu vực hôm qua cùng thông báo đã bị các máy bay không người lái từ bên ngoài tấn công.

Bộ Quốc phòng Ả rập Xê út tối 18-5 cho biết: Hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 3 máy bay không người lái xâm nhập không phận. Các máy bay xuất phát từ lãnh thổ Iraq.

Một cơ sở dầu mỏ UAE bốc cháy do trúng hỏa lực từ Iran. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ả rập Xê út, Thiếu tướng Turki al-Maliki khẳng định Riyadh có quyền tự vệ và sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để chống lại các hành động xâm phạm chủ quyền, an ninh hay an toàn của người dân. Tuy nhiên, nguồn tin không đề cập thương vong cũng như thiệt hại do cuộc tấn công gây ra. Riyadh cũng chưa đưa ra nhận định hay cáo buộc về bên thực hiện hành vi này.

Trước đó, một quốc gia vùng Vịnh khác là UAE thông báo nhà máy điện hạt nhân Barakah của nước này đã bị một máy bay không người lái chưa rõ nguồn gốc tấn công. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu xung đột, cơ sở hạt nhân của UAE bị tập kích.

Cơ quan Quản lý Hạt nhân Liên bang (FANR) UAE cho biết: Cuộc tấn công gây cháy gần vành đai an ninh bảo vệ vòng trong của nhà máy, nhưng không có thiệt hại về người. An toàn của cơ sở cũng không bị ảnh hưởng. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã ra thông báo bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc, trong khi một số quốc gia khu vực lên tiếng phản đối gay gắt cuộc tấn công.

Iran nhắm vào hệ thống cáp ngầm dưới eo biển Hormuz sau lệnh phong tỏa

Sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, Iran hiện được cho là đang hướng sự chú ý sang một mục tiêu chiến lược khác nằm dưới tuyến hàng hải quan trọng này: hệ thống cáp ngầm phục vụ internet và giao dịch tài chính toàn cầu.

Theo nhiều nguồn tin khu vực, Iran đang cân nhắc áp đặt phí đối với các tập đoàn công nghệ quốc tế sử dụng các tuyến cáp internet ngầm chạy qua eo biển Hormuz — tuyến đường huyết mạch không chỉ của thương mại dầu mỏ mà còn của hạ tầng kỹ thuật số toàn cầu.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Tasnim, cơ quan truyền thông có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết các tuyến cáp này đóng vai trò kết nối internet và dữ liệu cho hàng loạt quốc gia vùng Vịnh như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait và Ả rập Xê út.

Trong bối cảnh chiến sự giữa Iran và Mỹ ngày càng căng thẳng, Tehran trước đó đã triển khai các biện pháp thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Giờ đây, các tín hiệu từ truyền thông Iran cho thấy nước này có thể mở rộng sức ép sang cả lĩnh vực hạ tầng số, với cảnh báo rằng hoạt động truyền dữ liệu qua các tuyến cáp ngầm có thể bị gián đoạn nếu các công ty không chấp nhận trả phí sử dụng.

Hai tiêm kích va chạm tại triển lãm hàng không Mỹ

Truyền thông Mỹ đưa tin hai máy bay tiêm kích đã va chạm trên không trong một sự kiện trình diễn ở bang Idaho vào ngày 17-5. Các phi công đã nhảy dù an toàn khỏi máy bay.

Tiêm kích EA-18G Mỹ va chạm khi biểu diễn ở căn cứ Mountain Home, bang Idaho, Mỹ ngày 17-5. Video: Idaho News

Thông báo đăng trên trang web của Triển lãm Hàng không Gunfighter Skies xác nhận: "Một sự cố máy bay đã xảy ra tại Căn cứ Không quân Mountain Home". Thông báo cho biết: "Lực lượng ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường, một cuộc điều tra đang được tiến hành và các thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố khi có sẵn".

KOMO, kênh liên kết địa phương của hãng tin CBS News, đưa tin toàn bộ 4 thành viên tổ bay đã nhảy dù an toàn khỏi hai máy bay tiêm kích EA-18 của Hải quân.

Hãng tin NBC News đưa tin vụ tai nạn đã khiến triển lãm hàng không bị hủy bỏ và căn cứ bị phong tỏa trong lúc các lực lượng ứng phó khẩn cấp xử lý hiện trường và bắt đầu điều tra.

Cuba cắt giảm dịch vụ vận tải quốc gia do thiếu nhiên liệu

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Cuba Eduardo Rodríguez Dávila mới đây thông báo từ giữa tháng 6-2026 sẽ triển khai kế hoạch điều chỉnh nghiêm ngặt đối với dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách trên toàn quốc, nhằm ứng phó với tình trạng thiếu trầm trọng nhiên liệu và chất bôi trơn.

Một trạm nhiên liệu ở La Habana (Cuba). Ảnh: TTXVN

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Eduardo Rodríguez Dávila cho biết do tình trạng khủng hoảng nhiên liệu, cơ quan chức năng sẽ giảm mạnh tần suất các chuyến tàu, xe buýt và phà trên khắp cả nước.

Theo quan chức này, một trong những thay đổi quan trọng nhất là hệ thống bán vé trực tuyến sẽ tạm thời ngừng hoạt động từ ngày 18-6 tới. Bên cạnh đó, năng lực vận chuyển của nhà nước sẽ được phân bổ trực tiếp thông qua phối hợp với chính quyền địa phương, ưu tiên những chuyến đi phục vụ nhu cầu cấp thiết hoặc xã hội.

Liên quan tới giao thông liên tỉnh, ông Eduardo Rodríguez Dávila cho biết dịch vụ xe buýt từ thủ đô La Habana đi các tỉnh chỉ từ 1-3 chuyến mỗi tuần; các chuyến tàu đến Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín và Bayamo-Manzanillo giảm còn 1 chuyến khứ hồi mỗi 2 tuần.

Trong khi đó, dịch vụ hàng không nội địa đến Santiago de Cuba, Holguín và Nueva Gerona sẽ chỉ hoạt động chừng nào điều kiện vận hành cho phép.

