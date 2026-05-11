Tin thế giới tối 10-5: Nga cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

(GLO)- Iran tuyên bố siết eo biển Hormuz đối với các nước ủng hộ Mỹ; Nga cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Đánh bom và phục kích lực lượng cảnh sát ở Pakistan, ít nhất 12 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 10-5.

Iran tuyên bố siết eo biển Hormuz đối với các nước ủng hộ Mỹ

Căng thẳng tại Vùng Vịnh đang có nguy cơ leo thang sau nhiều ngày đụng độ và các cáo buộc đáp trả lẫn nhau. Trong diễn biến mới nhất, ngày 10-5, một tàu chở hàng bị tấn công ngoài khơi Qatar và Iran cảnh báo nhằm mục tiêu tấn công vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Qatar thông báo, một tàu vận tải đang trên hành trình từ Abu Dhabi tiến vào vùng biển của nước này đã bị một thiết bị không người lái tấn công tại phía Đông Bắc cảng Mesaieed.

Tàu chở dầu neo đậu trên eo biển Hormuz, ngoài khơi đảo Qeshm của Iran. Ảnh: AP

Cùng ngày 10-5, quân đội Iran cảnh báo những nước tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào nước CH Hồi giáo này sẽ gặp khó khăn khi đi qua eo biển Hormuz.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn IRNA, quan chức quân đội Mohammad Akraminia tuyên bố Iran đã thiết lập “một hệ thống pháp lý và an ninh mới” tại eo biển Hormuz và mọi tàu thuyền muốn đi qua đều phải phối hợp với Tehran.

Iran hiện hạn chế số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lưu lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát từ cuối tháng 2 vừa qua.

Nga cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Nga ngày 10-5 cáo buộc Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày bất chấp việc cả hai trước đó đã nhất trí tạm dừng giao tranh và trao đổi tù binh theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách phóng máy bay không người lái và tấn công bằng pháo binh vào quân đội Nga.

Máy bay không người lái của Ukraine. Ảnh: AFP

Moscow cáo buộc Kiev đã vi phạm lệnh ngừng bắn hơn 8.970 lần, gồm pháo kích, tấn công bằng máy bay không người lái, đột kích mặt đất, đồng thời tập kích hạ tầng dân sự tại bán đảo Crimea, vùng Moscow và Belgorod.

Trong 24 giờ qua, Nga đã bắn hạ 57 máy bay không người lái của Ukraine, bộ này nhấn mạnh và cho biết thêm rằng, Moscow đang tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận ngừng bắn và giữ nguyên vị trí phòng thủ.

Moscow cũng khẳng định đáp trả bằng các đòn đánh vào vị trí hỏa lực, sở chỉ huy và điểm phóng UAV của Ukraine.

Quân đội Nga đã "đáp trả tương xứng" các hành động của Ukraine, bằng cách tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng loạt và súng cối.

Đánh bom và phục kích lực lượng cảnh sát ở Pakistan, ít nhất 12 người thiệt mạng

Nhà chức trách Pakistan ngày 10-5 cho biết ít nhất 12 nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe tại một chốt kiểm soát ở Tây Bắc nước này, ngay sau đó là một cuộc phục kích nhằm vào lực lượng tiếp viện.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tấn công xảy ra vào ngày 9-5. Một chiếc xe chứa bom đã phát nổ tại chốt kiểm soát cảnh sát, sau đó các tay súng tiếp tục phục kích lực lượng chức năng khi họ đang trên đường tới hiện trường để ứng cứu.

Người dân tập trung trên đống đổ nát của một đồn cảnh sát bị hư hại sau vụ đánh bom xe ở Bannu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, ngày 10-5-2026. Ảnh: Reuters

Ngay sau vụ việc, xe cứu thương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Giới chức y tế cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các bệnh viện công ở thành phố Bannu để tập trung cứu chữa các nạn nhân.

Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường sau vụ tấn công cho thấy trạm gác cảnh sát đã bị san phẳng thành đống đổ nát. Gạch đá, xác xe cháy đen và các phương tiện biến dạng văng khắp khu vực. Nhóm phiến quân Ittehad-ul-Mujahideen đã lên tiếng nhận trách nhiệm đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu này.

Hành khách bắt đầu rời tàu du lịch MV Hondius

Ngày 10-5, giới chức Tây Ban Nha xác nhận hành khách trên tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan đã bắt đầu rời tàu, vài giờ sau khi tàu cập bến Tenerife, thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chính quyền Tây Ban Nha và công ty du thuyền Oceanwide Expeditions khẳng định không ai trong số hơn 140 người trên tàu MV Hondius có triệu chứng nhiễm virus.

Tàu du lịch MV Hondius cập cảng Granadilla ở Tenerife thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha ngày 10-5-2026. Ảnh: AA/TTXVN

Theo thông báo trước đó của Bộ Y tế Tây Ban Nha, công dân nước này sẽ là những người đầu tiên rời tàu trên những chiếc thuyền nhỏ chở từ 5 đến 10 người và sẽ được chuyển đến cơ sở y tế để cách ly.

Trong khi đó, hành khách và thủy thủ đoàn thuộc hơn 20 quốc tịch khác sẽ được đưa khỏi tàu ngay khi các chuyến bay sơ tán sẵn sàng. Tất cả những người xuống tàu đều sẽ được kiểm tra các triệu chứng. Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cùng các bộ trưởng y tế và nội vụ của Tây Ban Nha đã có mặt tại Tenerife để giám sát hoạt động sơ tán cũng như đảm bảo hành khách và thành viên thủy thủ đoàn xuống tàu sẽ không tiếp xúc với người dân địa phương.