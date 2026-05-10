Tin thế giới sáng 10-5: Iran "khóa mục tiêu" của Mỹ, sẵn sàng chờ lệnh khai hỏa

(GLO)- Iran "khóa mục tiêu" của Mỹ, sẵn sàng chờ lệnh khai hỏa; Tổng thống Putin nói xung đột Nga - Ukraine “đang đi đến hồi kết”; Mỹ kích hoạt chế độ khẩn cấp khi tiếp nhận công dân có thể phơi nhiễm virus Hanta... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-5.

Iran "khóa mục tiêu" của Mỹ, sẵn sàng chờ lệnh khai hỏa

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã đưa ra cảnh báo cứng rắn với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz.

Chuẩn tướng Seyyed Majid Mousavi, chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 9-5 tuyên bố các tên lửa tiên tiến và máy bay không người lái của Iran đã khóa mục tiêu của Mỹ và tàu chiến của đối phương trên khắp vịnh Ba Tư, và lực lượng này đang sẵn sàng chờ lệnh tấn công cuối cùng.

Xuồng cao tốc của Iran. Ảnh: PressTV

Trong khi đó, Lực lượng Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng cảnh báo Mỹ và các đồng minh về “cuộc tấn công dữ dội” nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông nếu các tàu của Iran phải đối mặt với “hành động gây hấn”.

Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC nhấn mạnh Iran sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào tàu thuyền của mình hoặc sự gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ và các tuyến đường thương mại quan trọng.

Anh điều tàu chiến tới Trung Đông chuẩn bị cho nhiệm vụ tại eo biển Hormuz

Bộ Quốc phòng Anh ngày 9-5 thông báo nước này sẽ triển khai một tàu chiến tới Trung Đông nhằm chuẩn bị cho khả năng tham gia nhiệm vụ bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, tàu khu trục HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ hỗ trợ các hoạt động rà phá thủy lôi và bảo vệ tàu thuyền trong khuôn khổ một kế hoạch “hoàn toàn mang tính phòng vệ”.

Tàu HMS Dragon rời cảng Portsmouth, Anh. Ảnh: Reuters

“Việc triển khai sớm HMS Dragon là một phần trong công tác chuẩn bị thận trọng nhằm bảo đảm Anh sẵn sàng, với tư cách thành viên của liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp đồng dẫn dắt, bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz khi điều kiện cho phép”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Anh và Pháp thời gian qua đã dẫn đầu các nỗ lực xây dựng một lực lượng đa quốc gia nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời kêu gọi thêm các đối tác quốc tế tham gia.

Hezbollah tấn công đáp trả nhằm vào miền Bắc Israel

Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban ngày 9-5 tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các binh sỹ ở miền Bắc Israel bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm đáp trả những cuộc tấn công liên tục của nước này vào Liban, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực giữa hai bên.

Khói bốc lên từ địa điểm ở ngoại ô Beirut, Liban sau cuộc không kích của Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố, Hezbollah khẳng định đã “nhắm mục tiêu vào một nhóm binh sỹ của quân đội Israel gần khu dân cư Misgav Am” bằng UAV để đáp trả việc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn.

Lực lượng này cũng thừa nhận thực hiện những cuộc tấn công bằng rocket và UAV vào các mục tiêu quân sự của Israel nằm bên trong lãnh thổ Liban.

Theo quân đội Israel, “một số” UAV mang chất nổ của Hezbollah đã tấn công lãnh thổ nước này khiến 3 quân nhân bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng.

Tổng thống Putin nói xung đột Nga - Ukraine “đang đi đến hồi kết”

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9-5 đưa ra phát biểu rằng cuộc xung đột tại Ukraine đang “đi đến hồi kết”, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố Nga sẽ giành chiến thắng tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

“Tôi nghĩ rằng vấn đề này đang đi đến hồi kết”, ông Putin nói với các phóng viên về cuộc xung đột Nga - Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ông sẵn sàng đàm phán về các cơ chế an ninh mới cho châu Âu và đối tác đàm phán mà ông ưu tiên là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder.

Phát biểu tại Điện Kremlin, ông Putin tiếp tục đưa ra quan điểm về nguyên nhân dẫn tới xung đột, đồng thời chỉ trích các lãnh đạo phương Tây theo chủ nghĩa “toàn cầu hóa”. Ông cho rằng phương Tây từng cam kết NATO sẽ không mở rộng về phía Đông sau khi Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, nhưng sau đó lại tìm cách đưa Ukraine vào quỹ đạo của Liên minh châu Âu.

Mỹ kích hoạt chế độ khẩn cấp khi tiếp nhận công dân có thể phơi nhiễm virus Hanta

Mỹ đã bước vào chế độ ứng phó khẩn cấp trong khi 7 bang của nước này chuẩn bị tiếp nhận những công dân có thể đã phơi nhiễm virus Hanta trên du thuyền MV Hondius ở Đại Tây Dương.

Một số bệnh nhân đã được sơ tán khỏi tàu du lịch MV Hondius. Ảnh: AFP

Giới chức y tế cấp bang và địa phương tại Mỹ đang theo dõi ít nhất 8 hành khách đã rời tàu hôm 24-4 và trở về nhà. Hiện tại, những người này chưa được yêu cầu cách ly vì chưa xuất hiện triệu chứng.

Từ ngày 10-5, các cơ quan y tế toàn cầu sẽ hỗ trợ đưa những hành khách vẫn còn trên tàu - tất cả hiện chưa có triệu chứng - trở về nước. Hành khách sẽ được đưa tới khu vực “hoàn toàn cách ly và phong tỏa” tại Tenerife, sau đó lên các phương tiện được giám sát để di chuyển tới một khu vực riêng biệt tại sân bay địa phương, vốn cũng sẽ bị phong tỏa.