Tin thế giới tối 9-5: Duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trên toàn nước Nga

(GLO)- Duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trên toàn nước Nga; Quân đội Mỹ không kích tàu tại Thái Bình Dương lần thứ 3 trong vòng 5 ngày; Thái Lan: Bắt giữ đối tượng tàng trữ số lượng lớn vũ khí, tình nghi khủng bố... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 9-5.

Duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trên toàn nước Nga

Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine kéo dài và an ninh nội địa được đặt lên hàng đầu, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9-5-2026 trên Quảng trường Đỏ diễn ra với quy mô thu hẹp chưa từng thấy trong nhiều năm qua.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9-5-2026 trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: Reuters



Đây cũng là lần đầu tiên sau gần hai thập niên, lễ duyệt binh không có phần diễu hành khí tài quân sự và thành phần khách mời quốc tế cũng giảm rõ rệt chủ yếu gồm các đối tác thân cận hoặc các thực thể có quan hệ đặc biệt với Nga.

Trong bài phát biểu tại Lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Putin dành một phút tưởng niệm những liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ông khẳng định, chiến công của thế hệ chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại luôn là nguồn cảm hứng tinh thần to lớn cho nước Nga ngày nay. Ông nhấn mạnh vai trò quyết định của con người, từ chiến sĩ nơi tiền tuyến đến người lao động ở hậu phương, trong việc bảo vệ vận mệnh đất nước. Sức mạnh cốt lõi làm nên chiến thắng là tinh thần đoàn kết, đạo đức, lòng dũng cảm và ý chí vượt qua mọi thử thách.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay trên Quảng trường Đỏ được tổ chức với quy mô thu nhỏ chỉ kéo dài chừng 40 phút.

Quân đội Mỹ không kích tàu tại Thái Bình Dương lần thứ 3 trong vòng 5 ngày

Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ (SOUTHCOM) cho biết ngày 8-5, quân đội nước này đã thực hiện vụ không kích thứ 3 trong vòng chưa đầy một tuần nhắm vào các tàu thuyền bị cáo buộc vận chuyển ma túy.

Quân đội Mỹ không kích tàu tại Thái Bình Dương lần thứ 3 trong vòng 5 ngày. Ảnh: US Southern Command

Vụ tấn công diễn ra tại khu vực Đông Thái Bình Dương đã khiến 2 người thiệt mạng và một người khác hiện vẫn đang mất tích.

Trong một thông báo trên mạng xã hội, Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ cho biết đã thông báo cho Lực lượng Tuần duyên Mỹ kích hoạt hệ thống “Tìm kiếm và Cứu nạn.” Một quan chức Mỹ tiết lộ hiện Hải quân Mexico đang đảm nhận vai trò chủ trì công tác tìm kiếm.

Quân đội Mỹ khẳng định con tàu trên được vận hành bởi “các tổ chức khủng bố đã được xác định” và đang “thực hiện các hoạt động vận chuyển ma túy.” Tuy nhiên, tương tự các vụ việc trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra được các bằng chứng cụ thể chứng minh các tàu thuyền bị tấn công thực sự liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Thái Lan: Bắt giữ đối tượng tàng trữ số lượng lớn vũ khí, tình nghi khủng bố

Ngày 9-5, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ và tiến hành truy tố một người đàn ông tên Ming-Chen San, quốc tịch Trung Quốc, 31 tuổi, với 5 tội danh nghiêm trọng, sau khi phát hiện người này tàng trữ một số lượng lớn vũ khí.

Cảnh sát áp giải nghi phạm Sun Mingchen (31 tuổi) tới Tòa án Pattaya ngày 9-5. Ảnh: BANGKOK POST

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi có báo cáo về một vụ tai nạn xe hơi ở quận Sattahip, tỉnh Chonburi, liên quan đến một chiếc xe sedan do Ming-Chen San điều khiển và một phụ nữ ngồi trên xe. Khám xét tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện một lượng lớn vũ khí trong chiếc xe đang bị lật ngửa do tai nạn.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiếp tục khám xét nơi ở của người này là một căn nhà ở phường Huai Yai, quận Bang Lamung, tỉnh Chonburi, và thu giữ một lượng lớn vũ khí, bao gồm hai khẩu súng trường M4, 13 băng đạn đầy, bốn quả lựu đạn C4 nặng 8 pound, bốn quả lựu đạn chống bộ binh và bốn bẫy mìn hình bắp ngô.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cho biết họ còn phát hiện hai thiết bị nổ được tìm thấy bên trong áo chống đạn, được lắp đặt tương tự như bom tự sát và các cuộc hội thoại lưu trong điện thoại di động với ChatGPT hỏi về cách thực hiện các hành động phá hoại tại các địa điểm trọng yếu, cũng như sức công phá của chất nổ C4.

Tây Ban Nha ghi nhận ca nghi nhiễm virus Hanta liên quan tàu MV Hondius

Giới chức y tế Tây Ban Nha cho biết một phụ nữ tại tỉnh Alicante, miền đông nam nước này, xuất hiện các triệu chứng phù hợp với nhiễm virus Hanta và hiện đang được xét nghiệm.

Người phụ nữ này từng đi cùng chuyến bay với một bệnh nhân đã tử vong tại Johannesburg sau khi di chuyển trên tàu du lịch MV Hondius và nhiễm virus Hanta.

Tàu MV Hondius. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh dịch bệnh trên tàu MV Hondius tiếp tục gây lo ngại, nhiều quốc gia đang chuẩn bị phương án tiếp nhận khoảng 140 hành khách và thủy thủ đoàn trên con tàu này.

Con tàu dự kiến cập đảo Tenerife của Tây Ban Nha vào sáng sớm mai. Giới chức Tây Ban Nha cho biết, sau khi tàu cập cảng, hành khách sẽ được sơ tán bằng các xuồng nhỏ lên xe buýt khi các chuyến bay hồi hương đã sẵn sàng.