Tin thế giới sáng 28-5: Tổng thống Ukraine gửi thư đặc biệt tới Tổng thống và quốc hội Mỹ

(GLO)- Iran cho phép một số tàu đi qua eo biển Hormuz; Tổng thống Mỹ nêu rõ quan điểm về tiến trình đàm phán với Iran; Tổng thống Ukraine gửi thư đặc biệt tới Tổng thống và quốc hội Mỹ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-5.

Iran cho phép một số tàu đi qua eo biển Hormuz

Ngày 27-5, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 23 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua sau khi được lực lượng này cho phép.

Tàu chở dầu Idemitsu Maru của Nhật Bản đã cập cảng sau khi đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn chính thức của IRGC, Sepah News đưa tin các tàu đi qua eo biển Hormuz, bao gồm tàu chở dầu, cũng như tàu container và tàu thương mại, đã đi qua tuyến đường thủy này dưới sự phối hợp và bảo vệ của lực lượng IRGC. Ngoài ra, Hải quân IRGC cũng khẳng định Iran đang kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Bagheri Kani ngày 27-5 thông báo nước này và Oman đang đàm phán một cơ chế mới về vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz đồng thời khẳng định việc lưu thông qua tuyến đường thủy chiến lược này sẽ không còn tuân theo các cơ chế trước đây.

Tổng thống Mỹ nêu rõ quan điểm về tiến trình đàm phán với Iran

Ngày 27-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không vội vàng đi đến thỏa thuận với Iran vì những lo ngại chính trị liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời cảnh báo rằng Washington vẫn sẵn sàng nối lại hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán hiện tại không đạt được thỏa thuận mà Mỹ mong muốn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng Iran hy vọng áp lực chính trị liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới sẽ làm suy yếu vị thế đàm phán của ông. Ông Trump khẳng định ông không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Về các cuộc đàm phán đang diễn ra, ông Trump cho biết Washington vẫn chưa hài lòng với các điều khoản đang được thảo luận và vẫn sẵn sàng nối lại hành động quân sự nếu các yêu cầu của họ không được đáp ứng. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh Iran đang tham gia đàm phán với một vị thế yếu khi năng lực quân sự của Tehran đã bị thiệt hại nghiêm trọng.

Israel tuyên bố hầu hết khu vực phía Nam Liban là vùng chiến sự

Israel ngày 27-5 tuyên bố, hầu hết khu vực phía Nam Liban là vùng chiến sự, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công tại khu vực này. Trong khi đó, giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn tại các vị trí chiến lược.

Người dân chạy khỏi một con phố khi khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà tại làng Qennarite, miền Nam Liban, ngày 21-1-2026. Ảnh: AP

Theo tuyên bố của quân đội Israel, toàn bộ khu vực phía Nam sông Zahrani của Liban, cách biên giới Israel - Liban khoảng 40 km, được xác định là vùng chiến sự. Quân đội Israel cũng kêu gọi người dân sơ tán trước các cuộc tấn công tại khu vực này.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố mở rộng vùng đệm an ninh tại miền Nam Liban, đồng thời cho biết quân đội nước này đang triển khai lực lượng quy mô lớn trên bộ và kiểm soát nhiều vị trí chiến lược quan trọng.

Các cuộc tấn công của Israel diễn ra khi phái đoàn quân sự hai nước sắp có cuộc đàm phán tại Mỹ vào ngày 29-5.

Tổng thống Ukraine gửi thư đặc biệt tới Tổng thống và quốc hội Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận đã gửi thư cho Tổng thống và quốc hội Mỹ vì “tình hình hiện tại đòi hỏi phải có hành động nhanh chóng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Volodymyr Zelensky (trái) trong một cuộc gặp ở Florida, Mỹ năm 0225. Ảnh: Getty Images

"Việc các nhà lãnh đạo của một quốc gia khác đồng thời gửi thư tới cả Tổng thống và quốc hội Mỹ là điều hiếm thấy, nhưng tình hình hiện tại buộc chúng ta phải hành động nhanh chóng và hiệu quả”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng tải trên Telegram ngày 27-5.

Ông Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo "nước Mỹ lắng nghe Ukraine". Đồng thời, ông cũng lưu ý rằng phần lớn sự chú ý của thế giới đang tập trung vào cuộc chiến ở Iran.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi truyền thông Ukraine đưa tin ông Zelensky đã gửi thư khẩn đến Tổng thống Trump và quốc hội Mỹ để nói về tình trạng Ukraine thiếu hụt trầm trọng các hệ thống phòng không trong bối cảnh các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga ngày càng dồn dập và những lời cảnh báo công khai từ Moscow về các đợt tập kích mới nhắm vào thủ đô Kiev.