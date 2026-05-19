Tin thế giới tối 19-5: Quân đội Iran cảnh báo mở ‘các mặt trận mới’ chống Mỹ

(GLO)- Quân đội Iran cảnh báo mở ‘các mặt trận mới’ chống Mỹ; NATO họp khẩn trước nguy cơ cạn kiệt kho vũ khí giữa căng thẳng toàn cầu; Estonia bắn hạ UAV Ukraine xâm nhập không phận ; Lật thuyền trên hồ Baikal, 5 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 19-5.

Quân đội Iran cảnh báo mở ‘các mặt trận mới’ chống Mỹ

Người phát ngôn quân đội Iran cho biết Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ xuất hiện các mặt trận quân sự mới, các loại vũ khí tiên tiến và những chiến thuật chưa từng quen thuộc từ Tehran nếu các cuộc không kích được nối lại.

Theo hãng thông tấn ISNA hôm 19-5, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia đưa ra phát biểu nêu trên tại một cuộc tập trung ở Quảng trường Vali-Asr tại thủ đô Tehran, nhằm đáp trả các lời đe dọa của Mỹ đối với Iran.

Một xe phóng tên lửa của Iran. Ảnh: Tasnim

Người phát ngôn quân đội Iran cho rằng con đường duy nhất phía trước đối với lực lượng mà ông gọi là “kẻ thù” là phải tôn trọng người dân Iran và các quyền hợp pháp của đất nước này.

Theo người phát ngôn quân đội Iran, nếu “kẻ thù” phát động một hành động gây hấn mới chống lại Iran thì Tehran “sẽ mở ra các mặt trận mới chống lại họ, với trang bị mới và phương thức mới”.

Các phát biểu nêu trên của người phát ngôn quân đội Iran được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã tạm hoãn phát động một cuộc tấn công mới chống lại Tehran.

NATO họp khẩn trước nguy cơ cạn kiệt kho vũ khí giữa căng thẳng toàn cầu

Ngày 19-5, cuộc họp của Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã diễn ra tại trụ sở tổ chức ở Brussels (Bỉ).

Nội dung trọng tâm của chương trình nghị sự lần này là nhu cầu cấp bách của việc tăng tốc sản xuất vũ khí đối với các thành viên khối trong bối cảnh Mỹ triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Iran, thắt chặt nguồn cung vũ khí cao cấp, trong đó có tên lửa đánh chặn.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: THX/TTXVN

Quân đội Mỹ đang tiêu thụ một lượng khổng lồ các loại đạn dược chất lượng cao, trong đó gồm những phần quan trọng của các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Patriot cực kỳ đắt đỏ. Theo số liệu do Lầu Năm Góc công bố ngày 12-5, xung đột tại Trung Đông đã khiến quân đội Mỹ tiêu tốn hơn 29 tỷ USD tính đến thời điểm hiện tại.

Trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu kết thúc, NATO lo ngại rằng những khí tài quân sự phức tạp - nền tảng bảo chứng cho các cam kết an ninh của liên minh - sẽ không được tái cung ứng kịp thời để bắt kịp tốc độ tiêu thụ nguồn dự trữ của quân đội Mỹ.

Estonia bắn hạ UAV Ukraine xâm nhập không phận

Trong tuyên bố đưa ra hôm 19-5, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur xác nhận lực lượng phòng không nước này vừa bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine với lý do khí tài trên đã xâm nhập không phận.

Ảnh minh họa: Ukrspecsystems

Trả lời phỏng vấn các hãng truyền thông Estonia, ông Pevkur phát biểu: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi phải tự mình bắn rơi chiếc UAV. Khí tài bị bắn hạ do quân đội Ukraine triển khai nhằm vào lãnh thổ Nga… Quân đội Estonia đã nhận được lời cảnh báo về chiếc UAV từ quốc gia láng giềng Latvia. Sau đó, chúng tôi đã kích hoạt các biện pháp cần thiết và một chiếc tiêm kích thuộc Lực lượng tuần tra không phận Baltic đã bắn rơi chiếc UAV tại khu vực hồ Vortsjarv ở phía nam Estonia”.

Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Estonia.

Lật thuyền chở khách du lịch trên hồ Baikal làm 5 người thiệt mạng

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết một vụ tai nạn lật thuyền nghiêm trọng đã xảy ra trên hồ Baikal, thuộc địa phận làng Turka, huyện Baikalsky, Cộng hòa Buryatia, khiến 5 người tử vong.

Chiếc thuyền hơi nước bị lật úp trên hồ Baikal. Ảnh: Văn phòng Công tố Cộng hòa Buryatia

Theo báo cáo sơ bộ từ cơ quan chức năng, chiếc thuyền quạt gặp nạn khi đang chở theo một đoàn khách gồm 18 người tham gia chuyến tham quan trên hồ. Vụ lật thuyền bất ngờ đã hất văng toàn bộ hành khách xuống nước.

Nhận được tin báo, các đơn vị cứu hộ thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cùng lực lượng phản ứng nhanh đã lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ đã cứu thành công 13 người, trong đó có một trẻ em. Một số hành khách đã nỗ lực tự bơi được vào bờ an toàn. Trong số những người sống sót, một người phụ nữ bị thương nặng ở chân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện địa phương.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.