Tin thế giới sáng 11-5: Tổng thống Trump không chấp nhận đề xuất mới nhất của Iran

(GLO)- Tổng thống Trump không chấp nhận đề xuất mới nhất của Iran; Bộ trưởng quốc phòng Latvia từ chức giữa khủng hoảng liên quan đến UAV Ukraine; EU dọa trừng phạt Slovakia sau chuyến thăm Nga của Thủ tướng Fico... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 11-5.

Tổng thống Trump không chấp nhận đề xuất mới nhất của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tháng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran đã chuyển đề xuất mới nhất thông qua các nhà trung gian hòa giải Pakistan vào sáng 10-5.

“Tôi vừa đọc phản hồi từ những người được gọi là ‘đại diện’ của Iran. Tôi không thích điều đó - hoàn toàn không thể chấp nhận được!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 10-5.

Trả lời phỏng vấn Axios, ông Trump cho biết: "Tôi không thích lá thư của họ. Nó không phù hợp”. Ông từ chối chia sẻ chi tiết về những điểm cụ thể mà ông không hài lòng trong phản hồi của Iran.

Tổng thống Donald Trump thời gian qua duy trì lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Iran — vấn đề mà Tehran nhiều lần bác bỏ các cáo buộc từ phía Mỹ.

Bộ trưởng quốc phòng Latvia từ chức giữa khủng hoảng liên quan đến UAV Ukraine

Ngày 10-5, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds tuyên bố, ông sẽ từ chức để ngăn chặn các tranh chấp chính trị làm suy yếu lòng tin vào Lực lượng vũ trang sau khi UAV xâm nhập không phận và gây cháy kho dầu nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Sprūds. Ảnh: PAP

Theo điều tra sơ bộ của Cảnh sát Nhà nước Latvia, hai máy bay không người lái (UAV) đã xâm nhập không phận Latvia vào sáng ngày 7-5, trong đó một chiếc bị rơi và gây cháy một kho chứa dầu ở Rezekne.

Thủ tướng Latvia Silina thừa nhận đã xảy ra sự cố nghiêm trọng và hệ thống phòng không chưa được triển khai đủ nhanh để đối phó với mối đe dọa từ UAV, đồng thời đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Sprūds từ chức.

Theo bà Silina, quyết định yêu cầu ông Sprūds từ chức không chỉ xuất phát từ cách xử lý vụ xâm nhập UAV gần đây mà còn từ những lo ngại sâu sắc hơn về toàn bộ lĩnh vực quốc phòng. Thủ tướng Silina cũng đã đề nghị Đại tá Raivis Melnis đảm nhận vị trí Bộ trưởng Quốc phòng mới.

EU dọa trừng phạt Slovakia sau chuyến thăm Nga của Thủ tướng Fico

Ngày 10-5, truyền thông châu Âu đưa thông tin các quan chức EU sẽ sử dụng biện pháp để gây sức ép lên Thủ tướng Slovakia Robert Fico sau khi ông đến Nga để tham dự Lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Fico cũng là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Ảnh: TASS.

Việc ông Fico xuất hiện ở Moscow đã vấp phải sự chỉ trích từ một số nhà lãnh đạo châu Âu vào thời điểm EU đang nỗ lực cô lập Nga về mặt ngoại giao sau khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra. Nhà lãnh đạo Slovakia đã nhiều lần đi ngược lại lập trường chung của EU, phản đối một số sáng kiến ​​viện trợ quân sự cho Kiev và ủng hộ việc nối lại đối thoại với Moscow. Thủ tướng Đức cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu dự định sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề này với thủ tướng Fico trong thời gian tới.

Anh thả lính dù xuống đảo Tristan da Cunha để hỗ trợ cho ca nhiễm virus Hanta

Quân đội Anh đã triển khai một chiến dịch đặc biệt, thả dù lực lượng y tế xuống đảo Tristan da Cunha nhằm cung cấp hỗ trợ khẩn cấp sau khi xuất hiện một trường hợp nghi nhiễm virus Hanta tại đây.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, đội triển khai gồm 6 lính dù và 2 nhân viên y tế thuộc Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 16. Lực lượng này đã nhảy dù từ máy bay vận tải A400M của Không quân Hoàng gia (RAF) xuống hòn đảo ở Nam Đại Tây Dương. Cùng thời điểm, các thiết bị y tế và nguồn oxy thiết yếu cũng được thả xuống để phục vụ công tác điều trị.

Nhóm lính dù Anh đổ bộ và chuyển vật tư y tế lên đảo hôm 9-5 Ảnh: AFP

Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh Anh đang phối hợp với các đối tác quốc tế ứng phó với nguy cơ lây lan virus Hanta liên quan đến tàu du lịch MV Hondius. Các công dân Anh trên tàu đang được hồi hương và theo dõi y tế nghiêm ngặt, dù chưa ghi nhận triệu chứng.

Tristan da Cunha là lãnh thổ hải ngoại xa xôi nhất có người sinh sống của Anh, nằm giữa Nam Đại Tây Dương. Hòn đảo không có sân bay, chỉ có thể tiếp cận bằng đường biển và hiện có khoảng hơn 200 cư dân sinh sống.