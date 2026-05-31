Hong Kong trở thành trung tâm tài sản xuyên biên giới lớn nhất toàn cầu

NHÃ UYÊN (theo Znews, TTO)

(GLO)- Theo báo cáo tài sản toàn cầu năm 2026 của Tập đoàn tư vấn Boston Consulting Group (BCG, Mỹ) vừa công bố, lần đầu tiên Hong Kong (Trung Quốc) đã vượt Thụy Sĩ để trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới lớn nhất toàn cầu.

BCG cho biết Hong Kong hiện quản lý khối tài sản xuyên biên giới trị giá 2.950 tỷ USD, cao hơn mức 2.940 tỷ USD của Thụy Sĩ. Dòng tiền từ Trung Quốc cùng sự bùng nổ của nhiều doanh nghiệp lên sàn chứng khoán (IPO) trong năm 2025 đã thúc đẩy đà tăng trưởng mạnh của Hong Kong.

Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu tiên vượt mặt Thụy Sĩ để trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới lớn nhất toàn cầu. Ảnh: Reuters/Znews

Báo cáo nhận định xu hướng trên khó bị đảo ngược khi các trung tâm tài chính châu Á đang tăng trưởng nhanh hơn "thiên đường trú ẩn an toàn" của châu Âu. Và Hong Kong đang ngày càng đóng vai trò là cầu nối giúp dòng tiền và nhà đầu tư Trung Quốc tiếp cận thị trường toàn cầu.

BCG dự báo cả Hong Kong và Singapore sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 9% mỗi năm trong vai trò trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới đến năm 2030. Trong khi đó, Thụy Sĩ được dự báo tăng trưởng trung bình khoảng 6% mỗi năm trong cùng giai đoạn.

Ông Michael Kahlich - đồng tác giả báo cáo của BCG - cho biết, thế giới đang hình thành 2 cụm trung tâm tài chính lớn: Singapore và Hong Kong cho châu Á; Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Mỹ cho phương Tây.

Được biết, tài sản xuyên biên giới trên toàn cầu đã tăng 8,4%, lên 15.700 tỷ USD trong năm 2025 nhờ thị trường tài chính khởi sắc và nhu cầu đa dạng hóa địa lý gia tăng. Phần lớn dòng vốn này đổ vào 10 trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, khiến mức độ tập trung ngày càng cao hơn.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

