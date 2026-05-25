Tin thế giới sáng 25-5: Tổng thống Trump tuyên bố không vội ký thỏa thuận với Iran

(GLO)- Tổng thống Trump tuyên bố không vội ký thỏa thuận với Iran; Iran sẵn sàng bảo đảm với thế giới về việc không theo đuổi vũ khí hạt nhân; Nga hoàn tất đề xuất dựa trên kế hoạch hòa bình Ukraine của Mỹ; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 25-5.

Tổng thống Trump tuyên bố không vội ký thỏa thuận với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang tiến triển một cách có trật tự và mang tính xây dựng. Ông Trump đã chỉ thị cho các đại diện Mỹ "không nên vội vàng đạt được thỏa thuận".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Pool

Theo báo Guardian, người đứng đầu nước Mỹ nói "thời gian đang đứng về phía chúng tôi" và lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran sẽ vẫn được duy trì đầy đủ cho đến khi đạt được thỏa thuận, được chứng nhận và ký kết. "Cả hai bên phải dành thời gian và làm cho đúng. Không được phép có sai sót", ông Trump nhấn mạnh.

Nhắc lại những bình luận mà Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra trước đó với giới truyền thông, ông Trump cho hay Iran không thể phát triển hoặc mua vũ khí hạt nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Lãnh đạo Nhà Trắng nhận định mối quan hệ Mỹ - Iran đang trở nên "chuyên nghiệp và hiệu quả" hơn nhiều, đồng thời cảm ơn các nước Trung Đông vì sự hỗ trợ và hợp tác của họ.

Iran sẵn sàng bảo đảm với thế giới về việc không theo đuổi vũ khí hạt nhân

Ngày 24-5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẵn sàng bảo đảm với cộng đồng quốc tế rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này không theo đuổi vũ khí hạt nhân hoặc gây bất ổn trong khu vực.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời ông Pezeshkian nhấn mạnh từ trước thời điểm cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei qua đời, Iran đã từng đề cập tới vấn đề này và giờ đây, nước này tiếp tục tái khẳng định lập trường trên. Theo đó, Iran không mong muốn có bất ổn trong khu vực và Israel mới là bên tìm cách gây mất ổn định tại Trung Đông. Nhà lãnh đạo Iran cũng lưu ý các nhà đàm phán nước này sẽ không bao giờ thỏa hiệp liên quan đến phẩm giá và danh dự của đất nước.

Iran được cho là đang sở hữu hơn 400 kg urani được làm giàu đến cấp độ mà xét về kỹ thuật chỉ cách ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân một bước ngắn. Các quan chức Israel cho biết nếu tiếp tục được làm giàu, lượng urani này có thể đủ để chế tạo 11 quả bom hạt nhân.

Nga hoàn tất đề xuất dựa trên kế hoạch hòa bình Ukraine của Mỹ

Nga cho biết các chuyên gia nước này đã hoàn tất những đề xuất mang tính xây dựng liên quan tới kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine và sẵn sàng trình bày tại cuộc họp tiếp theo giữa các bên.

Phát biểu với hãng tin Sputnik, ông Alexey Polishchuk, Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập thứ hai (CIS) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết sau các vòng tham vấn tại Abu Dhabi và Geneva, phía Nga đã xây dựng xong các đề xuất đối với kế hoạch 27 điểm do Mỹ đưa ra nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.

Quang cảnh vòng đàm phán giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 17-2-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Polishchuk nhấn mạnh: “Sau các vòng đàm phán hiệu quả ở Abu Dhabi và Geneva, các chuyên gia của chúng tôi đã hoàn thiện các đề xuất mang tính xây dựng cho kế hoạch 27 điểm của Mỹ và sẽ sẵn sàng trình bày chúng tại cuộc họp tiếp theo”.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga không tiết lộ nội dung cụ thể của các đề xuất này, cũng như thời điểm diễn ra cuộc gặp tiếp theo.

Trước đó, chính quyền Mỹ xác nhận đang xây dựng một kế hoạch nhằm thúc đẩy tiến trình giải quyết xung đột Ukraine, song cho biết chưa thể công bố chi tiết do quá trình hoàn thiện vẫn đang tiếp diễn.

Ba Lan điều máy bay chiến đấu sau đợt tập kích quy mô lớn tại Ukraine

Ngày 24-5, Ba Lan đã nhanh chóng điều động máy bay chiến đấu sau đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Ukraine để bảo vệ không phận quốc gia và biên giới phía đông của NATO.

Đạn phòng không Ukraine khai hỏa nhằm vào UAV Nga trên bầu trời Kiev rạng sáng 24-5. Ảnh: Phòng không Ukraine

Bộ Chỉ huy Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết, sau khi thủ đô Kiev của Ukraine và nhiều khu vực khác của nước này hứng chịu đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn, Ba Lan đã đưa mạng lưới radar toàn quốc vào trạng thái báo động cao suốt đêm ngày 24-5 và sáng ngày 25-5.

Các máy bay chiến đấu được điều động khẩn cấp nhằm bảo vệ không phận quốc gia. Tham gia hoạt động này còn có máy bay của các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang làm nhiệm vụ trực chiến bảo vệ sườn Đông của liên minh.

Bộ Chỉ huy Tác chiến cũng đã phát đi thông báo khẩn cấp trên mạng xã hội X để trấn an và cảnh báo người dân, đặc biệt ở khu vực biên giới.

Dịch Ebola lan rộng nhanh chóng tại châu Phi

Ngày 24-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng trước xu hướng lan rộng với tốc độ nhanh chóng của dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi.

Diễn biến phức tạp của đợt bùng phát lần này đang đặt nhiều quốc gia vào tình trạng báo động đỏ, đòi hỏi các biện pháp can thiệp quốc tế khẩn cấp nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng y tế quy mô lớn.

WHO bày tỏ quan ngại sâu sắc khi virus Ebola không còn khu trú ở các ổ dịch cũ mà đã có dấu hiệu vượt qua biên giới, lan sang những khu vực lân cận. Nguy cơ này gia tăng do sự di chuyển phức tạp của người dân và những hạn chế cố hữu trong hạ tầng y tế khu vực.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch vẫn ở mức đáng lo ngại khi số ca mắc có xu hướng gia tăng nhanh, đặc biệt tại các khu vực đô thị đông dân. Điều này không chỉ làm gia tăng áp lực lên hệ thống y tế, mà còn khiến công tác kiểm soát dịch trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh nguồn lực tại nhiều nơi đã ở mức quá tải.