Tin thế giới tối 18-5: Belarus và Nga tổ chức diễn tập hạt nhân chiến thuật

(GLO)- Belarus và Nga tổ chức diễn tập hạt nhân chiến thuật; Nhà Trắng công bố các thỏa thuận hợp tác Mỹ-Trung; Campuchia khởi động giai đoạn 2 chiến dịch “Nói không với tin giả”; Tai nạn giao thông thảm khốc tại Ấn Độ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 18-5.

Belarus và Nga tổ chức diễn tập hạt nhân chiến thuật

Bộ Quốc phòng Belarus ngày 18-5 thông báo tiến hành giai đoạn đầu của cuộc diễn tập chiến thuật hạt nhân, với sự tham gia của lực lượng tên lửa và không quân nước này, cùng sự hỗ trợ từ quân đội Nga.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga. Ảnh: Sputnik

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Belarus, cuộc diễn tập Nga - Belarus nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tên lửa, không quân và lực lượng đặc công, đồng thời kiểm tra quy trình tiếp nhận, vận chuyển và sử dụng các đầu đạn hạt nhân chiến thuật.

Các nội dung chính bao gồm cơ động bí mật trên lãnh thổ Belarus, triển khai hệ thống tên lửa Iskander, và chuẩn bị kỹ thuật cho máy bay chiến đấu Su-25. Cuộc diễn tập dự kiến kéo dài trong hai tuần, bao gồm cả phần thực hành phóng tên lửa giả định mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật tại các trường bắn ở Belarus và khu vực Kaliningrad của Nga.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga - Belarus với phương Tây, đặc biệt sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện để đáp trả bất kỳ hành động xâm lược nào từ bên ngoài.

Nhà Trắng công bố các thỏa thuận hợp tác Mỹ-Trung

Ngày 17-5 theo giờ địa phương, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt nhiều thỏa thuận quan trọng trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 13-15/5, trong đó tập trung vào mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng chiến lược và xử lý các vấn đề an ninh khu vực.

Ảnh: THX/TTXVN

Thông cáo của Nhà Trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy quan hệ Mỹ-Trung theo hướng “ổn định chiến lược,” dựa trên nguyên tắc công bằng và tương hỗ.

Về các vấn đề quốc tế, hai bên khẳng định Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, kêu gọi mở lại eo biển Hormuz và nhấn mạnh không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí tại tuyến hàng hải chiến lược này. Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của thỏa thuận là việc thành lập hai cơ chế mới gồm “Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung” và “Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung”. Theo Nhà Trắng, các cơ chế này sẽ tạo khuôn khổ cấp chính phủ nhằm quản lý thương mại song phương đối với các mặt hàng không nhạy cảm, đồng thời thúc đẩy đối thoại về đầu tư giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, Trung Quốc cam kết giải quyết các quan ngại của Mỹ liên quan tới nguồn cung đất hiếm.

Nhà Trắng nêu rõ, thỏa thuận mới nhất giữa hai bên được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời đạt được tại cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước ở Hàn Quốc hồi tháng 10-2025.

Campuchia khởi động giai đoạn 2 chiến dịch “Nói không với tin giả”

Ngày 18-5, Bộ Thông tin Campuchia đã chính thức phát động giai đoạn 2 của chiến dịch quy mô toàn quốc “Nói không với tin giả”. Đây là bước đi tiếp nối thành công của giai đoạn 1 trong hơn một năm qua, nhắm tới việc định hình một không gian mạng an toàn và lành mạnh tại xứ sở Chùa Tháp.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra phát động chiến dịch. Ảnh: vov

Lễ phát động “Nói không với tin giả”diễn ra trang trọng tại Thủ đô Phnom Penh dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra. Với chủ đề “Tăng cường hiểu biết về thông tin và truyền thông để đảm bảo an toàn thông tin”, giai đoạn 2 chiến dịch “Nói không với tin giả” của Campuchia sẽ tập trung vào tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là giới trẻ về tác động nguy hiểm của thông tin sai lệch đối với xã hội và cách phân biệt tin giả trong thời đại kỹ thuật số.

Tình trạng thông tin sai lệch ngày càng gia tăng tại Campuchia trong những năm qua gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Chính phủ, các bộ ngành, chính quyền các cấp và cá nhân một số lãnh đạo. Không chỉ vậy, tin giả còn có tác động tiêu cực đến các lĩnh vực xã hội, văn hóa và đời sống nhân dân. Trong khi đó, mạng xã hội là kênh tin tức phổ biến đối với phần lớn người Campuchia tại tất cả các vùng miền, với dân số khoảng 17,7 triệu người, hiện có hơn 13 triệu tài khoản Facebook được xác định là đang hoạt động tại Campuchia.

Tai nạn giao thông thảm khốc tại Ấn Độ

Những mảnh vỡ của các phương tiện sau vụ va chạm giữa một xe tải và một xe khách tại Lakhimpur, Uttar Pradesh, ngày 18-5-2026. Ảnh: PTI

Cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm trực diện giữa xe tải chở hàng và xe khách ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này, vào ngày 18-5.

Theo nguồn tin trên, vụ tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc Pilibhit-Basti đoạn đi qua huyện Lakhimpur Kheri, cách thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh khoảng 140 km về phía Bắc.

Cảnh sát cho biết thêm tài xế xe tải đi từ hướng ngược lại được cho là đã mất kiểm soát phương tiện và đâm trực diện vào xe khách khiến 9 người thiệt mạng tại chỗ và 1 người thiệt mạng sau khi được đưa đến bệnh viện. Hiện tài xế xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.