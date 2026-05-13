Tin thế giới tối 12-5: Ukraine tuyên bố hạ được 90% UAV, 80% tên lửa hành trình của Nga

(GLO)- Ukraine tuyên bố hạ được 90% UAV, 80% tên lửa hành trình của Nga; Iran tái định nghĩa eo biển Hormuz thành khu vực rộng lớn hơn; Đánh bom liều chết tại Pakistan, gần 30 người thương vong... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 12-5.

Nga để ngỏ khả năng dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine

Ngày 12-5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra "bất cứ lúc nào" tại Moscow.

Phát biểu tại họp báo, ông Peskov cho rằng cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước nếu diễn ra bên ngoài Moscow chỉ có ý nghĩa trong việc hoàn tất tiến trình giải quyết xung đột, trong khi "vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm" để hoàn tất mục tiêu đó.

Lính cứu hỏa dập lửa sau vụ tấn công nhắm vào tiền tuyến Kramatorsk ở vùng Donetsk. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết: Tổng thống Putin khẳng định Moscow vẫn để ngỏ các kênh liên lạc liên quan tới xung đột tại Ukraine và hoan nghênh các nỗ lực trung gian của Mỹ.

Ngoài ra, ông Peskov cho biết Tổng thống Putin đã đề cập tới một số công việc được thực hiện theo khuôn khổ ba bên, đồng thời bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung gian trong tiến trình này.

Ông cho rằng những diễn biến liên quan tới tiến trình giải quyết xung đột tại Ukraine cho thấy cuộc chiến đang tiến gần tới hồi kết, song hiện chưa có nội dung cụ thể nào.

Ukraine tuyên bố hạ được 90% UAV, 80% tên lửa hành trình của Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov ngày 12-5 tuyên bố: Ukraine hiện đánh chặn khoảng 90% UAV của Nga và gần 80% tên lửa hành trình Moscow.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: Kyiv Post

Ông Fedorov cho biết mùa đông vừa qua là một trong những giai đoạn khó khăn nhất đối với Ukraine khi Nga gần như tăng gấp đôi số lượng các cuộc tập kích. Trong nhiều tháng, Moscow đã phóng hơn 1.000 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cùng 27.000 UAV Shahed, chủ yếu nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Trong một bài đăng trên Telegram, ông Fedorov cho biết: Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã tới thăm một trận địa phòng không và một cơ sở năng lượng ở Kiev từng bị Nga tập kích trước đó. Ông Pistorius cho biết Berlin và Kiev đang chuẩn bị các dự án phát triển vũ khí chung mới, bao gồm các hệ thống UAV tiên tiến với nhiều tầm hoạt động khác nhau, trong đó có loại có khả năng tấn công sâu phía sau chiến tuyến đối phương.

Iran tái định nghĩa eo biển Hormuz thành khu vực rộng lớn hơn

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa tuyên bố mở rộng đáng kể phạm vi phòng thủ chiến lược của Iran tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động nào xâm phạm lãnh hải hay lợi ích quốc gia.

Chuẩn Đô đốc Mohammad Akbarzadeh, Phó Chính ủy Hải quân IRGC, ngày 12-5 nêu bật: "... eo biển Hormuz giờ đây đã mở rộng và trở thành khu vực tác chiến rộng lớn. Trước đây, eo biển này chỉ có chiều rộng khoảng 20-30 hải lý. Nhưng hiện nay, phạm vi đó đã mở rộng lên hơn 200-300 hải lý, tức khoảng 500 km, kéo dài từ Jask và Sirik đến khu vực bên ngoài đảo Qeshm và Greater Tunb. Toàn bộ khu vực này tạo thành vòng cung hoàn chỉnh".

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, ông đồng thời nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang nước này đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trong khu vực. Ông Akbarzadeh cũng trấn an người dân Iran rằng các lực lượng vũ trang nước này vẫn kiên định với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

IRGC tuyên bố tuyến hàng hải an toàn duy nhất đi qua eo biển Hormuz sẽ là hành lang do Iran chỉ định, đồng thời cảnh báo sẽ có "phản ứng mang tính quyết định" đối với bất kỳ tàu thuyền nào đi chệch khỏi tuyến đường này.

Đánh bom liều chết tại Pakistan, gần 30 người thương vong

Ngày 12-5, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại khu vực Tây Bắc Pakistan khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương.

Theo các báo cáo sơ bộ, nghi phạm đánh bom sử dụng một xe 3 bánh chở đầy thuốc nổ, trước khi kích nổ thiết bị đã tiếp cận hai cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát.

Vụ nổ xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ tấn công liều chết khác, trong đó một xe gài bom đã phát nổ tại chốt kiểm soát ở Bannu, Tây Bắc Pakistan, trước khi các đối tượng vũ trang nổ súng vào lực lượng cảnh sát, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

Hiện trường một vụ đánh bom xe nhằm vào chốt kiểm soát tại huyện Bannu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, ngày 10-5-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu đại diện ngoại giao cấp cao nhất của Afghanistan tại Islamabad sau khi kết luận vụ đánh bom hôm 10-5 do “các tay súng đang trú ẩn tại Afghanistan” lên kế hoạch. Về phần mình, Chính quyền Taliban tại Afghanistan đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Pakistan rằng lãnh thổ Afghanistan là nơi ẩn náu của các phần tử cực đoan.