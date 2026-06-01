Iran bác bỏ thông tin Tổng thống từ chức

(GLO)- Chính phủ Iran lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Masoud Pezeshkian đã nộp đơn xin từ chức, đồng thời khẳng định ông Pezeshkian "sẽ không từ bỏ nhiệm vụ phục vụ nhân dân".

Trước đó, kênh Iran International - kênh truyền thông đối lập của Iran, đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã nộp đơn xin từ chức lên lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: WANA

Ông Mehdi Tabatabai - Cố vấn của Tổng thống Iran nhanh chóng bác bỏ các thông tin về khả năng từ chức, cho rằng đây chỉ là những tin đồn được phát tán bởi các phương tiện truyền thông nước ngoài nhằm gây chia rẽ nội bộ Iran.

Hãng thông tấn WANA cũng khẳng định: "Những thông tin về việc Tổng thống Pezeshkian từ chức là hoàn toàn không chính xác. Tổng thống Iran vẫn đang thực hiện đầy đủ các trọng trách của mình và lịch trình công tác sắp tới sẽ diễn ra như kế hoạch, không có bất kỳ thay đổi nào. Những tin đồn như vậy thường hướng tới 2 mục đích, đầu tiên là tạo ra bầu không khí bất ổn, thứ hai là gây chia rẽ trong xã hội và làm suy yếu sự đoàn kết nội bộ của Iran".