Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Iran tuyên bố xây dựng lại các cơ sở hạt nhân nhằm phục vụ người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
P.V (Tổng hợp)

(GLO)- Ngày 2-11, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ tái xây dựng các cơ sở hạt nhân “với sức mạnh lớn hơn” và tiếp tục khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân mà nhằm phục vụ người dân.

Phát biểu trong chuyến thị sát Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran và làm việc với các quan chức cấp cao của ngành, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh việc phá hủy các cơ sở hạt nhân sẽ không thể cản trở chương trình hạt nhân hòa bình của Iran.

157iran12.jpg
Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ông khẳng định Tehran “sẽ xây dựng lại với sức mạnh lớn hơn”, đồng thời cho biết các hoạt động hạt nhân của Iran “nhằm phục vụ người dân, góp phần giải quyết các vấn đề về y tế và sức khỏe”.

Trước đó, hồi tháng 6, Mỹ đã tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, cho rằng đây là một phần của chương trình hướng tới phát triển vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cảnh báo sẽ ra lệnh tấn công mới nếu Tehran tái khởi động các cơ sở đã bị đánh bom.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tin thế giới sáng 3-11: Cảng dầu của Nga ở Biển Đen hứng tập kích

Tin thế giới sáng 3-11: Cảng dầu của Nga ở Biển Đen hứng tập kích

(GLO)- Nga dội hỏa lực khắp Ukraine, huyết mạch hậu cần miền Đông nguy cấp; Cảng dầu của Nga ở Biển Đen hứng tập kích; Thử nghiệm hạt nhân mới của Mỹ không bao gồm nổ hạt nhân; Mexico: 23 người thiệt mạng trong vụ cháy siêu thị;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-11-2025

Có thể bạn quan tâm

Nga cắm cờ ở cửa ngõ phía tây của thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Tin thế giới sáng 31-10: Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine

Thế giới

(GLO)- Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine; Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến; WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10-2025.

Hàn Quốc và Campuchia nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo trực tuyến

Hàn Quốc và Campuchia nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo trực tuyến

Thế giới

(GLO)- Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đã nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chung nhằm điều tra các vụ lừa đảo trực tuyến và hoạt động tội phạm khác nhắm vào công dân Hàn Quốc.

null