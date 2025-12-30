Tin thế giới sáng 30-12: Moscow cáo buộc Kiev tấn công dinh thự tổng thống

(GLO)- Ukraine muốn Mỹ bảo đảm an ninh trong 50 năm; Moscow cáo buộc Kiev tấn công dinh thự tổng thống; Hamas nêu điều kiện giải giáp vũ khí; Đấu súng với khủng bố IS, 3 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-12.

Ukraine muốn Mỹ bảo đảm an ninh trong 50 năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay nhau tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago, Florida, ngày 28-12-2025. Ảnh: Reuters

Ngày 29-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khung dự thảo thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga dự định các đảm bảo an ninh của Mỹ cho Ukraine sẽ kéo dài 15 năm. Tuy nhiên phát biểu với báo giới, ông Zelensky cho biết ông đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các đảm bảo an ninh trong vòng 50 năm.

Trước đó ngày 28-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida (Mỹ). Đây là lần thứ 4 trong năm nay, Tổng thống Ukraine Zelensky tới Mỹ để gặp ông Trump nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài với Nga.

Moscow cáo buộc Kiev tấn công dinh thự tổng thống

Ukraine đã phủ nhận cáo buộc của Moscow về việc các lực lượng Kiev sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở vùng Novgorod.

Hãng tin RT dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố quân đội Ukraine đã huy động 91 UAV tập kích dinh thự công vụ dành cho Tổng thống Putin tại vùng Novgorod trong đêm 28-12, rạng sáng 29-12.

Hình ảnh do báo Nga đăng tải, được cho là UAV Ukrai tấn công vào dinh thự Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Ruptly

“Tuy nhiên, toàn bộ số UAV trên đã bị các hệ thống phòng không của Nga phá hủy. Cuộc tấn công xảy ra giữa lúc các cuộc đàm phán ‘chuyên sâu’ giữa Nga và Mỹ đang diễn ra. Những hành động tùy tiện như vậy của Kiev sẽ bị đáp trả. Moscow đã xác định các mục tiêu và thời điểm thực hiện các đòn trả đũa sắp tới”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định Moscow sẽ xem xét lại lập trường đàm phán về cuộc xung đột ở Ukraine.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ cáo buộc trên của Ngoại trưởng Nga Lavrov, gọi đây là “một lời nói dối khác”.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã tấn công một bến tàu tại Venezuela

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã tấn công một bến tàu tại Venezuela. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29-12 cho biết Mỹ đã tấn công một khu vực bến tàu ở Venezuela, nơi ông cáo buộc ma túy được chất lên thuyền.

Ông Trump cho biết: "Đã xảy ra một vụ nổ lớn ở khu vực bến tàu nơi chúng chất ma túy lên thuyền. Đây là nơi các băng nhóm sử dụng để vận chuyển ma tuý bằng đường biển. Chúng tôi đã tấn công tất cả các thuyền, và chúng tôi tấn công khu vực này. Khu vực đó hiện không còn tồn tại nữa”.

Ông Trump khẳng định, hiện tại khoảng 97% lượng ma tuý buôn lậu vào Mỹ bằng đường biển đã bị chặn đứng, giới chức Mỹ sẽ tiếp tục truy tìm và xử lý số còn lại. Ông cũng đánh giá, việc vận chuyển ma tuý đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều với các băng nhóm tội phạm và mỗi con tàu bị chặn đồng nghĩa với việc cứu sống hàng chục nghìn người Mỹ.

Hamas nêu điều kiện giải giáp vũ khí

Sau nhiều tháng im lặng, ngày 29-12, cánh vũ trang chính của Phong trào Hamas tuyên bố lực lượng này sẽ không giải giáp vũ khí, trước khi quân đội Israel chấm dứt sự chiếm đóng và rút hoàn toàn khỏi dải Gaza.

Lực lượng Hamas. Ảnh: Reuters

Ông Abu Obeida, người phát ngôn mới của Lữ đoàn Al Qassam nêu rõ: vũ khí của Hamas là để bảo vệ người dân Palestine. Chừng nào quân đội Israel chưa chấm dứt sự chiếm đóng và rút khỏi dải Gaza, chừng đó Hamas chưa từ bỏ vũ khí.

Giải giáp vũ khí của Hamas là một trong những nội dung quan trọng trong sáng kiến kết thúc chiến tranh Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cuối tháng 9 và dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn Gaza giai đoạn 1 có hiệu lực từ ngày 10-10 vừa qua. Việc Hamas tuyên bố không giải giáp vũ khí trước khi quân đội Israel rút khỏi Gaza, được cho là nhằm chuyển thông điệp liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Florida ngày 29-12, giờ địa phương.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz khẳng định quân đội Israel không bao giờ rút hoàn toàn khỏi dải Gaza.

Đấu súng với khủng bố IS, 3 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng

Ít nhất 3 cảnh sát và 6 phần tử khủng bố IS đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng ác liệt xảy ra sáng 29-12 tại Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia Trung Đông đang đẩy mạnh chiến dịch tiễu trừ khủng bố trên toàn lãnh thổ.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya phát biểu trước báo giới. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết, ngoài 3 sỹ quan cảnh sát thiệt mạng, cuộc bố ráp và tiễu trừ khủng bố diễn ra tại tỉnh Yalova, phía Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ hồi sáng nay, còn khiến 8 nhân viên an ninh bị thương.

Đây là cuộc đụng độ ác liệt và đẫm máu nhất giữa cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ với các phần tử khủng bố trong nhiều năm qua. Cả 6 nghi phạm IS bị bắn chết trong cuộc bố ráp, đều là người Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch tiễu trừ khủng bố quy mô lớn tại 18 tỉnh của nước này hồi tuần trước, bắt giữ tổng cộng 115 phần tử khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.