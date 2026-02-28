Israel tuyên bố tấn công phủ đầu vào Iran

(GLO)- Ngày 28-2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết Nhà nước Israel đã phát động cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran để loại bỏ những mối đe dọa đối với quốc gia".

Những cột khói lớn đã bốc lên tại thủ đô Tehran sau hàng loạt vụ nổ.

Irael đã đóng cửa không phận, hủy toàn bộ chuyến bay dân sự. Theo Reuters, Quân đội Israel đã thông báo các trường học trên toàn quốc sẽ phải đóng cửa. Nhà chức trách khuyến cáo người dân làm việc tại nhà. Bên cạnh đó, các hoạt động tụ tập đông người trên toàn lãnh thổ Israel cũng bị cấm.

Khói bốc lên ở Tehran ngày 28-2. Ảnh: AP

Trước đó, nhiều quốc gia khuyến cáo công dân rời khỏi Iran, Israel. Trong đó, Mỹ đã cho phép các nhân viên chính phủ không thiết yếu và gia đình của họ rời khỏi Israel, Trung Quốc và Canada khuyến cáo công dân các nước này ở Iran nên rời đi ngay lập tức.

Ba Lan, Thụy Điển, Ấn Độ và các nước khác cũng đã kêu gọi công dân rời khỏi Iran khi khu vực đang “nín thở” chờ đợi một sự leo thang tiềm tàng.