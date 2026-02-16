Huawei đóng cửa bộ phận điện toán đám mây tại Israel dưới sức ép Mỹ

(GLO)- Tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) quyết định đóng cửa bộ phận điện toán đám mây tại Israel và cắt giảm khoảng 60 trong tổng số hơn 400 nhân viên tại trung tâm phát triển của công ty ở nước này.

Động thái nằm trong chiến lược tái cơ cấu toàn cầu của Huawei, nhằm sáp nhập các hoạt động và ưu tiên đầu tư cho các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).



Huawei hoạt động tại Israel qua công ty Toga Networks, một trung tâm nghiên cứu – phát triển được các nhà sáng lập Israel thành lập từ 17 năm trước với nguồn vốn của Trung Quốc.

Gian hàng của Huawei tại triển lãm máy tính ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trung tâm này chính thức trở thành một phần của Huawei từ năm 2010, chuyên nghiên cứu công nghệ truyền thông tốc độ cao giữa các chip, phát triển các trung tâm dữ liệu, an ninh mạng và nền tảng AI.



Toga Networks cho biết công ty đang tiến hành điều chỉnh cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả và tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm. Một số nhân viên sẽ được chuyển sang các đơn vị khác trong tập đoàn để tiếp tục phát triển.



Giới phân tích nhận định việc thu hẹp mảng điện toán đám mây tại Israel là dấu hiệu cho thấy Huawei đang tái cơ cấu các hoạt động nghiên cứu – phát triển tại nước này, trong bối cảnh chịu áp lực từ các biện pháp kiểm soát công nghệ của Mỹ.