Israel không kích Liban, nhắm vào các nhân vật chủ chốt Hezbollah

(GLO)- Chỉ vài giờ sau khi phong trào Hezbollah phóng rocket từ lãnh thổ Liban về phía Israel, các máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành “trả miếng” bằng đợt không kích dữ dội nhằm vào Dahieh - thành trì của Hezbollah ở khu ngoại ô phía nam thủ đô Beirut.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, các cuộc tấn công đã nhắm vào trụ sở và cơ sở hạ tầng của Hezbollah, cũng như một chiếc xe chở hai thành viên thuộc lực lượng Radwan tinh nhuệ của nhóm này tại khu vực Kfar Dajjal. Tại thủ đô Beirut của Lebanon, quân đội Israel cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các thành viên cấp cao của Hezbollah.

Dòng người tuần hành ở Lebanon bày tỏ tiếc thương cố Lãnh tụ Tối cao Iran ngày 1-3. Ảnh: AFP

Kênh tin tức Al-Hadath của Saudi Arabia đưa tin, người đứng đầu khối nghị sĩ của lực lượng Hezbollah tại Quốc hội Liban, ông Mohammad Raad đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Lực lượng Phòng vệ Israel

Trước đó, ông Naim Qassem - thủ lĩnh của phong trào Hezbollah, trong bài điếu văn ngày 1-3 đã lên án việc Israel sát hại Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Quân đội Israel cho biết, các tay súng Hezbollah tại Liban đã phóng 6 rocket về phía Israel vào rạng sáng 2-3, đánh dấu vụ tấn công đầu tiên của phong trào Hezbollah kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.