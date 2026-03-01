Lãnh đạo tối cao Khamenei của Iran đã thiệt mạng

(GLO)- Sáng 1-3, đài truyền hình Iran IRIB đưa tin "Lãnh tụ Tối cao Iran đã tử vì đạo". Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày, sẽ có 7 ngày nghỉ lễ trên toàn quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích chung được Mỹ và Israel thực hiện hôm 28-2. Israel cũng khẳng định đã thu thập được hình ảnh "thi thể của ông Khamenei".

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei vẫy tay chào các quan chức, nhà ngoại giao và người dân trong buổi giảng ngày tháng 3/2025 ở Tehran. Ảnh: AP

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã công bố danh sách các quan chức cấp cao Iran thiệt mạng trong đợt không kích chung. Theo hãng tin CNN, danh sách trên gồm có Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh; quan chức đứng đầu Hội đồng an ninh Iran Ali Shamkhani, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Pakpour; quan chức tình báo Saleh Asadi, các quan chức quốc phòng Hossein Jabal Amelian, Reza Mozaffari-Nia và Mohammad Shirazi.