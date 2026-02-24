Tin thế giới sáng 24-2: Tổng thống Trump cảnh báo áp dụng công cụ thuế khác

(GLO)- Hungary chặn gói trừng phạt Nga và khoản vay của EU dành cho Ukraine; Tổng thống Trump cảnh báo áp dụng công cụ thuế khác; Bạo lực bùng phát khắp Mexico sau khi trùm ma túy bị tiêu diệt... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 24-2.

Hungary chặn gói trừng phạt Nga và khoản vay của EU dành cho Ukraine

Ngày 23-2, Hungary tuyên bố chặn gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga, đồng thời phản đối khoản vay 90 tỷ euro (106 tỷ USD) dành cho Ukraine, làm gia tăng căng thẳng trong nội bộ khối.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: AP

Phát biểu sau cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng EU, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto khẳng định Budapest không ủng hộ gói trừng phạt mới cũng như không chấp thuận khoản vay quân sự quy mô lớn cho Kiev.

Theo ông, quyết định này xuất phát từ việc Ukraine ngừng trung chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba - tuyến cung cấp dầu thô quan trọng cho Hungary và Slovakia.

Trước đó, Budapest cũng đã dừng cung cấp nhiên liệu diesel cho Ukraine, coi đây là biện pháp đáp trả.

Tổng thống Trump cảnh báo áp dụng công cụ thuế khác

Tổng thống Donald Trump ngày 23-2 tiếp tục chỉ trích Tòa án Tối cao Mỹ sau khi cơ quan này bác bỏ chương trình thuế quan của ông, đồng thời cảnh báo chuyển sang sử dụng các công cụ thuế và cơ chế cấp phép khác để gây sức ép thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự cuộc họp báo tại Nhà Trắng, sau phán quyết của Tòa án Tối cao rằng ông đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt thuế quan. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 23-2, ông Trump cho rằng phán quyết của tòa không ngăn cản hoàn toàn khả năng áp thuế của chính phủ. Theo ông, nhiều cơ chế thuế quan khác vẫn được luật pháp cho phép và thậm chí có thể được sử dụng “mạnh mẽ và gây tác động lớn hơn” so với chính sách ban đầu.

Ngoài thuế quan, ông Trump cũng đề cập khả năng sử dụng cơ chế cấp phép như một công cụ gây sức ép với các quốc gia. Ông viết: “Thật khó hiểu khi theo phán quyết này, tôi lại không thể thu phí cấp phép từ họ. Mọi loại giấy phép đều phải trả phí, vậy tại sao Mỹ lại không thể làm điều đó? Cấp phép là để thu phí! Phán quyết không giải thích điều này, nhưng tôi biết câu trả lời!”.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án Tối cao phán quyết rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền tổng thống khi áp dụng một loạt mức thuế cao dựa trên luật khẩn cấp kinh tế.

Ấn Độ hoãn đàm phán thương mại với Mỹ sau phán quyết về thuế quan

Theo Reuters, một phái đoàn của Ấn Độ do Trưởng đoàn đàm phán Darpan Jain dẫn đầu, dự kiến lên đường tới Washington vào ngày 22-2 để hoàn tất các chi tiết pháp lý của khuôn khổ thỏa thuận thương mại tạm thời giữa hai nước. Tuy nhiên, chuyến đi này đã bị hoãn lại.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Chuyến thăm đã được quyết định hoãn lại sau các cuộc thảo luận giữa quan chức hai nước”, một nguồn tin giấu tên cho biết, đồng thời khẳng định hiện chưa ấn định thời điểm mới cho chuyến đi của phái đoàn Ấn Độ.

Tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết thỏa thuận thương mại tạm thời giữa Ấn Độ và Mỹ dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 4 tới.

Bạo lực bùng phát khắp Mexico sau khi trùm ma tuý bị tiêu diệt

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum sáng 23-2 đã trấn an người dân rằng tình hình “đang được kiểm soát” sau chiến dịch quân sự quy mô lớn của chính quyền nhằm tiêu diệt trùm ma túy khét tiếng El Mencho, thủ lĩnh lâu năm của băng đảng ma tuý ở Mexico.

Cái chết của El Mencho đã châm ngòi cho làn sóng bạo lực nghiêm trọng trên khắp khu vực. Hơn 20 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico được cho là đã thiệt mạng trong các vụ tấn công trả đũa liên tiếp sau đó.

Binh sĩ đứng gác bên chiếc xe bị thiêu rụi ở Cointzio, bang Michoacan, Mexico, ngày 22-2, sau cái chết của trùm ma túy El Mencho. Ảnh: AP

Tại thành phố Guadalajara, trung tâm kinh tế lớn của bang Jalisco, các tay súng có vũ trang tràn xuống nhiều tuyến phố và khu vực công cộng, khiến thành phố rơi vào tình trạng gần như tê liệt. Sân bay của thành phố cũng bị ảnh hưởng khi các tay súng xuất hiện gần khu vực nhà ga.

CJNG được coi là một trong những băng đảng ma túy nguy hiểm và có tổ chức lớn nhất ở Mexico, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động buôn lậu ma túy vào Mỹ. Băng đảng này nổi tiếng với mức độ bạo lực cao và khả năng huy động lực lượng vũ trang lớn để đối đầu trực tiếp với chính quyền.

Tổng thống Sheinbaum khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục chiến dịch trấn áp các tổ chức tội phạm có tổ chức, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh.

15 người thiệt mạng do tai nạn máy bay quân sự ở Peru

Ngày 23-2, Lực lượng Không quân Peru thông báo, 15 người đã thiệt mạng khi một máy bay trực thăng quân sự gặp nạn ở vùng Arequipa của nước này.

Chiếc máy trực thăng Mi-17 gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ ở Arequipa, Peru. Ảnh minh họa: Reuters

Theo thông báo, chiếc máy trực thăng Mi-17 bị mất liên lạc vô tuyến vào chiều 22-2 và Lực lượng không quân Peru đã tìm thấy 15 người thiệt mạng vào ngày 23/2. Thông báo nêu rõ: "Lực lượng cứu hộ đã xác nhận cái chết của 4 thành viên phi hành đoàn... cũng như 11 hành khách trên máy bay".

Theo Lực lượng Không quân Peru, chiếc máy bay trực thăng gặp nạn khi đang thực hiện các hoạt động cứu hộ những nạn nhân của trận lũ lụt gây thiệt hại trên diện rộng ở Arequipa.

Chiếc máy bay do Nga sản xuất đã cất cánh từ thành phố Pisco, thuộc vùng Ica. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác máy bay cách điểm xuất phát hơn 300 km tại thị trấn Chala, thuộc vùng Arequipa.