Tin thế giới sáng 23-2: Hungary ra tối hậu thư cho EU và Ukraine về khôi phục việc vận chuyển dầu thô

(GLO)- Hungary ra tối hậu thư cho EU và Ukraine về khôi phục việc vận chuyển dầu thô; Oman xác nhận Mỹ và Iran sẽ tiếp tục đàm phán; Mexico tiêu diệt trùm băng đảng nguy hiểm nhất khu vực Bắc Mỹ; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-2.

Hungary ra tối hậu thư cho EU và Ukraine về khôi phục việc vận chuyển dầu thô

Hungary ngày 22-2 cảnh báo sẽ cản trở việc thông qua gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga, nếu Ukraine không khôi phục việc vận chuyển dầu thô sang nước này qua đường ống Druzhba.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu sau cuộc họp Hội đồng An ninh năng lượng, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết Budapest sẽ phản đối gói trừng phạt tại cuộc họp các ngoại trưởng Liên minh châu Âu ở Brussels và giữ nguyên lập trường cho đến khi dòng dầu được nối lại.

Ông nhấn mạnh: “Chừng nào phía Ukraine chưa khôi phục vận chuyển dầu sang Hungary, chúng tôi sẽ không ủng hộ những quyết định quan trọng đối với họ.”

Theo quy định, gói trừng phạt chỉ có hiệu lực khi toàn bộ 27 quốc gia thành viên nhất trí thông qua.

Oman xác nhận Mỹ và Iran sẽ tiếp tục đàm phán

Ngày 22-2, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi thông báo vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 26-2.

Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad al-Busaidi (phải) và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (giữa), cùng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại cuộc gặp ở Muscat, Oman, ngày 6-2-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Oman viết: "Rất vui mừng xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran hiện đã được ấn định tại Geneva vào ngày 26-2, với một động lực tích cực nhằm nỗ lực hơn nữa hướng tới việc hoàn tất thỏa thuận."

Trong một động thái liên quan, cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết ông có thể sẽ gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, vào ngày 26-2 tới tại Geneva.

Theo CBS News, ông Araghchi lưu ý rằng vẫn có khả năng tìm ra một giải pháp ngoại giao giữa Tehran và Washington.

Ông Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên

Yonhap đưa tin Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên đã tái bầu ông Kim Jong Un làm Tổng Bí thư, ca ngợi sự cải thiện nhanh chóng khả năng răn đe chiến tranh dựa trên hạt nhân của đất nước dưới sự lãnh đạo của ông.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un phát biểu tại ngày làm việc thứ hai của Đại hội lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 20-2-2026. Ảnh: KCNA/TTXVN

Ngày 23-2, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin: "Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên quyết định bầu đồng chí Kim Jong Un làm Tổng Bí thư... vì sự phát triển của Đảng Lao động Triều Tiên và sự thịnh vượng của đất nước."

Theo KCNA, Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên đưa ra quyết định trên hôm 22-2, ngày làm việc thứ 4 trong chuỗi các cuộc họp kéo dài nhiều ngày, với việc công bố các mục tiêu chính sách quan trọng cho 5 năm tới, bao gồm kinh tế, quốc phòng và ngoại giao. Điều lệ đảng của Triều Tiên yêu cầu đảng cầm quyền phải bầu tổng bí thư tại Đại hội.

Đại hội đã ca ngợi ông Kim Jong Un vì đã xây dựng "lực lượng vũ trang cách mạng có khả năng tự mình đối phó với bất kỳ mối đe dọa xâm lược nào và hoàn toàn sẵn sàng cho bất kỳ hình thức chiến tranh nào".

Mexico tiêu diệt trùm băng đảng nguy hiểm nhất khu vực Bắc Mỹ

Ngày 22/2 theo giờ địa phương, lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Oseguera Cervantes, thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG) - một trong những tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất tại Mexico và khu vực Mỹ Latinh.

Bị tiêu diệt vào ngày 22-2-2026, Nemesio Oseguera Cervantes là một trong những trùm ma túy bị Mexico và Mỹ truy nã gắt gao nhất, với mức tiền thưởng lên tới 15 triệu đô la cho việc bắt giữ hắn. Ảnh: AFP

Chiến dịch được triển khai rạng sáng cùng ngày tại khu vực Talpa de Allende thuộc bang Jalisco, nơi Nemesio Oseguera Cervantes (biệt danh El Mencho) được cho là đang ẩn náu dưới sự bảo vệ của mạng lưới tội phạm do y điều hành.

Cervantes từng có thời gian sinh sống tại Mỹ trước khi trở lại Mexico và tổ chức mạng lưới tội phạm. Dưới sự điều hành của đối tượng này, CJNG nổi lên là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có tốc độ mở rộng nhanh nhất tại Mexico, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như buôn bán ma túy, buôn lậu vũ khí, rửa tiền và kiểm soát các tuyến vận chuyển trái phép. CJNG được cho là có phạm vi ảnh hưởng tại nhiều bang của Mexico, đồng thời thiết lập các kênh hoạt động ở khu vực Bắc Mỹ và ngoài khu vực.

Panama phát hiện mộ táng có niên đại hơn 1.000 năm

Các nhà chức trách Panama ngày 22-2 cho biết giới khảo cổ nước này vừa phát hiện một ngôi mộ cổ có niên đại hơn 1.000 năm, chứa hài cốt người cùng nhiều hiện vật bằng vàng và gốm tại khu di chỉ El Caño ở miền Trung Panama.

Giám đốc dự án khảo cổ và Chủ tịch Quỹ El Caño, bà Julia Mayo cho biết ngôi mộ phát lộ tại huyện Natá, cách Thành phố Panama khoảng 200 km về phía Tây Nam.

Nhiều hiện vật bằng vàng và gốm được phát hiện khi khai quật ngôi mộ. Ảnh: phys.org

Hài cốt trong mộ được chôn cùng với bình gốm trang trí họa tiết truyền thống và các vật phẩm như vòng tay, khuyên tai, miếng đeo ngực bằng vàng có hình dơi và cá sấu. Đây là những biểu tượng quan trọng trong hệ thống tín ngưỡng bản địa, qua đó phản ánh người được chôn cất có vai trò, địa vị cao và quyền uy nổi bật trong cộng đồng. Chuyên gia Julia Mayo nhận định ngôi mộ được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 800 - 1.000 sau Công nguyên.

Thông cáo của Bộ Văn hóa Panama nhấn mạnh các phát hiện mới trên có ý nghĩa lớn đối với nghiên cứu xã hội và con người tiền Colombo tại khu vực, giúp làm sáng tỏ thế giới quan và tín ngưỡng của cư dân cổ.

