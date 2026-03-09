Tin thế giới tối 9-3: Iran phóng loạt tên lửa thế hệ mới vào các mục tiêu Mỹ, Israel

(GLO)- Iran phóng loạt tên lửa thế hệ mới vào các mục tiêu Mỹ, Israel; Mỹ sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đạt mục tiêu tại Trung Đông; Philippines áp dụng chế độ tuần làm việc 4 ngày để tiết kiệm năng lượng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 9-3.

Iran phóng loạt tên lửa thế hệ mới vào các mục tiêu Mỹ, Israel

Trong đợt tấn công thứ 28 của chiến dịch "Lời hứa Chân thật", Iran đã phóng một số tên lửa thế hệ mới, gồm tên lửa Qadr đa đầu đạn, tên lửa Emad với đầu đạn có trọng tải từ 700 kg tới 1 tấn và tên lửa Kheibar-Shikan.

Hãng thông tấn WANA đưa tin, tên lửa Kheibar-Shikan có tầm bay 1.450 km, khả năng cơ động đến tận thời điểm va chạm và đã đạt tỷ lệ bắn trúng mục tiêu cao nhất trong các đợt tấn công trước đây của Iran. Các quan chức Iran lưu ý gần đây, do hệ thống radar và phòng không của Mỹ cũng như Israel suy yếu nên những tên lửa trên đã có thể dễ dàng tiếp cận mục tiêu hơn.

Iran phóng loạt tên lửa thế hệ mới vào các mục tiêu Mỹ, Israel. Video: WANA

Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbia của Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi ngày 8-3 cho biết năng lực tên lửa của nước này vượt xa những gì kẻ thù của họ tưởng tượng. Ông bày tỏ hy vọng các đối thủ của Iran sẽ hiểu rằng các lực lượng vũ trang Tehran sẽ đáp trả các mối đe dọa bằng hành động trên chiến trường, không phải bằng lời nói suông.

Hãng tin Tasnim dẫn lời Thiếu tướng Ali Abdollahi nói vũ khí của Iran đã tiên tiến hơn trước, có khả năng chống chịu tốt hơn, có độ chính xác cao hơn và mạnh hơn.

Ông Abdollahi tuyên bố kinh nghiệm thu được từ các cuộc xung đột trước đây đã được chuyển hóa thành năng lực tác chiến hiện nay và các đối thủ đang chứng kiến ​​sức mạnh của Iran trên chiến trường.

Mỹ sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đạt mục tiêu tại Trung Đông

Ngày 8-3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Trung Đông.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trong cuộc phỏng vấn với CBS News. Ảnh: CBS News

Trả lời phỏng vấn của kênh CBS News, ông Hegseth nhấn mạnh Mỹ không loại trừ bất kỳ lựa chọn quân sự nào, kể cả khả năng đưa bộ binh đến Iran.

Trong khi đó, Bộ Chiến tranh xác nhận 7 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran. Ông Hegseth thừa nhận có thể còn có thêm thương vong khi chiến dịch quân sự tiếp diễn.

Tổng thống Donald Trump: Giá dầu tăng cao là cái giá nhỏ so với an ninh

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đà tăng mạnh của giá dầu trên thị trường thế giới hiện nay chỉ là “cái giá nhỏ phải trả” nhằm bảo đảm an ninh và hòa bình cho Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Theo hãng thông tấn Tass, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 9-3, Tổng thống Trump nhận định giá dầu tăng đột biến chỉ mang tính ngắn hạn và có thể nhanh chóng hạ nhiệt khi mối đe dọa hạt nhân từ Iran được loại bỏ. Theo ông, sự biến động của giá năng lượng hiện nay là điều phải chấp nhận trong bối cảnh các nỗ lực nhằm bảo vệ an ninh khu vực và toàn cầu đang được triển khai.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đang trải qua giai đoạn biến động mạnh. Kể từ khi xung đột bùng phát, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã tăng hơn 75%, trong khi giá dầu Brent tăng hơn 60%. Diễn biến này gây áp lực đáng kể đối với các thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt là thị trường chứng khoán tại châu Á.

Philippines áp dụng chế độ tuần làm việc 4 ngày để tiết kiệm năng lượng

Chính phủ Philippines đã triển khai một loạt biện pháp tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng leo thang ở Trung Đông, trong đó, các cơ quan nhà nước tạm thời áp dụng chế độ làm việc 4 ngày một tuần.

Tuy nhiên, quy định mới sẽ không áp dụng đối với các dịch vụ thiết yếu như cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và các đơn vị ứng phó khẩn cấp.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã phê chuẩn việc áp dụng tuần làm việc 4 ngày tại Philippines. Ảnh: pco.gov

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cũng yêu cầu tất cả các cơ quan chính phủ giảm từ 10 đến 20% mức tiêu thụ điện và nhiên liệu trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các chuyến công tác không cần thiết, các hoạt động như khảo sát, tham quan học tập hoặc các cuộc họp có thể tổ chức trực tuyến sẽ tạm thời bị đình chỉ.

Chính phủ Philippines cho biết các biện pháp này nhằm hạn chế chi phí vận hành của bộ máy nhà nước, đồng thời giảm áp lực lên ngân sách trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Philippines là quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu, do đó dễ bị ảnh hưởng khi thị trường dầu mỏ thế giới biến động. Giá dầu tăng mạnh thời gian gần đây đang gây sức ép đáng kể lên nền kinh tế nước này, đặc biệt là chi phí vận tải, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Bangladesh cho sinh viên nghỉ học để tiết kiệm điện, xăng dầu

Bangladesh cho đóng cửa toàn bộ các trường đại học từ ngày 8-3 nhằm giảm tiêu thụ điện và lãng phí xăng dầu do tắc đường.

Sinh viên các trường đại học cả công lập lẫn tư thục ở Bangladesh được nghỉ học từ 9-3, khi chính phủ quyết định đẩy kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr lên sớm hơn để bảo tồn điện năng và nhiên liệu, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng ở Bangladesh ngày càng nghiêm trọng do xung đột Trung Đông.

Người dân xếp hàng chờ đổ xăng ở Dhaka, thủ đô Bangladesh, ngày 8-3. Ảnh: AP

Các trường phổ thông tại Bangladesh vốn đang đóng cửa để đón tháng Ramadan thiêng liêng của người Hồi giáo. Động thái mới nhất đồng nghĩa hầu hết cơ sở giáo dục trên toàn quốc ngừng hoạt động.

Theo giới chức Bangladesh, các trường đại học tiêu thụ lượng điện lớn cho ký túc xá, giảng đường, phòng thí nghiệm và hệ thống điều hòa nhiệt độ nên đóng cửa sớm sẽ giúp giảm áp lực cho hệ thống điện đang quá tải. Đồng thời, cho sinh viên nghỉ học sẽ giảm áp lực lên hệ thống giao thông thường xuyên ách tắc, từ đó giảm lãng phí xăng dầu.

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương

Quân đội Mỹ cho biết ngày 8-3 đã tiến hành không kích nhằm vào một con tàu tình nghi "tham gia các hoạt động buôn bán ma túy" ở phía Đông Thái Bình Dương, khiến 6 người đàn ông thiệt mạng.

Hình ảnh con tàu bị quân đội Mỹ cáo buộc tham gia vào hoạt động vận chuyển ma túy. Ảnh: U.S. Southern Command

Đây là vụ mới nhất trong hàng chục cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền mà Washington cho là do những đối tượng buôn bán ma túy vận hành, dù không đưa ra bằng chứng.

Đăng tải trên trang mạng xã hội X, Tướng Francis Donovan, Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ, cho biết thông tin tình báo xác nhận con tàu di chuyển dọc theo các tuyến đường buôn bán ma túy đã được biết tới ở phía Đông Thái Bình Dương, cũng như đang tham gia hoạt động buôn bán ma túy.