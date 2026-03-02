Loạt quốc gia Trung Đông đóng không phận, hàng ngàn hành khách kẹt lại ở Việt Nam

(GLO)- Trước tình hình chiến sự căng thẳng tại Trung Đông, ngày 1-3, Cục Hàng không Việt Nam đã phát đi các bản tin cập nhật tình hình khai thác vận chuyển hàng không tại khu vực này đến hành khách. Theo đó, có hàng ngàn hành khách bị ảnh hưởng.

Cục Hàng không Việt Nam cho hay, căng thẳng quân sự giữa liên minh Mỹ - Israel với Iran leo thang khiến hàng loạt quốc gia Trung Đông đóng cửa hoặc hạn chế không phận. Nhiều quốc gia trong khu vực đã ban hành thông báo tin tức hàng không (NOTAM) về việc đóng cửa hoàn toàn hoặc hạn chế nghiêm ngặt không phận nhằm bảo đảm an toàn khai thác bay.

Máy bay của Hãng hàng không Qatar Airways. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đó, Hãng hàng không Qatar Airways thông báo, do đóng cửa không phận Qatar, hãng đã hủy các chuyến bay giữa Việt Nam và Doha trong giai đoạn từ ngày 28-2-2026 đến ngày 2-3-2026. Cụ thể, tại Hà Nội (HAN): 5 chuyến bay bị hủy; tại TP. Hồ Chí Minh (SGN): 4 chuyến bay bị hủy. Tổng số hành khách bị ảnh hưởng tại Việt Nam là khoảng 2.557 khách.

Iran, Iraq, Israel, Qatar, Kuwait, Bahrain và Syria đồng loạt đóng cửa không phận, phần lớn chưa xác định thời điểm mở lại. Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đóng cửa một phần không phận đến tối 2-3, trong khi Jordan hạn chế khai thác và theo dõi tình hình từng giờ. Một số sân bay lớn như Dubai và Hamad (Doha) cũng thông báo tạm dừng hoạt động vô thời hạn sau các vụ tấn công tên lửa. Sân bay Changi (Singapore) đã hủy nhiều chuyến bay đến và đi từ Abu Dhabi, Doha, Dubai và khuyến cáo hành khách theo dõi thông tin trực tuyến.

Hãng hàng không Emirates thông báo, do Nhà chức trách Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đóng cửa không phận, Emirates tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động bay đi/đến Dubai đến 18 giờ ngày 2-3-2026 (giờ Việt Nam).

Etihad Airways cũng tạm dừng bay đến/đi từ Abu Dhabi đến 5 giờ ngày 2-3, hỗ trợ đổi vé miễn phí đến giữa tháng 3 hoặc hoàn tiền đầy đủ. Trong khi đó, Turkish Airlines hủy một số chuyến đến các điểm Trung Đông nhưng các đường bay giữa Hà Nội, TPHCM với Istanbul vẫn khai thác bình thường.

Tại TP. Hồ Chí Minh (SGN), 3 chuyến bay bị ảnh hưởng; tại Hà Nội (HAN), 2 chuyến bay bị ảnh hưởng; tại Đà Nẵng (DAD), 1 chuyến bay bị ảnh hưởng. Tổng số hành khách bị ảnh hưởng bởi Emirates tại Việt Nam khoảng 1.881 khách.