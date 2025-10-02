Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Mỹ ban hành sắc lệnh “Đảm bảo an ninh của Nhà nước Qatar”

(GLO)- “Mỹ sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào lãnh thổ, chủ quyền hoặc hạ tầng trọng yếu của Nhà nước Qatar là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của Mỹ..."-sắc lệnh “Đảm bảo an ninh của Nhà nước Qatar” nêu rõ.

Theo hãng tin RIA Novosti, Mỹ đã nhất trí cung cấp cho Qatar các bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 của Hiến chương Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nghĩa là một cuộc tấn công nhằm vào quốc gia Trung Đông này sẽ được coi như tấn công vào chính Mỹ. Đây là nội dung được công bố trong sắc lệnh hành pháp do Nhà Trắng công bố ngày 30-9.

my-va-qatar.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani tại lễ ký kết các thỏa thuận ở Doha ngày 14/5/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN

Sắc lệnh có tên “Đảm bảo an ninh của Nhà nước Qatar” nêu rõ: “Mỹ sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào lãnh thổ, chủ quyền hoặc hạ tầng trọng yếu của Nhà nước Qatar là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của Mỹ... Trong trường hợp đó, Mỹ sẽ áp dụng mọi biện pháp hợp pháp và phù hợp - bao gồm ngoại giao, kinh tế, và nếu cần thiết cả quân sự - để bảo vệ những lợi ích của Mỹ cùng Nhà nước Qatar, và khôi phục hòa bình cùng sự ổn định”.

Theo sắc lệnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard duy trì “kế hoạch dự phòng chung” với Qatar nhằm bảo đảm phản ứng nhanh trước mọi hành động gây hấn.

Sắc lệnh được công bố cùng ngày ông Trump tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã điện đàm với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani về kế hoạch hòa bình Gaza.

Trong cuộc trao đổi, ông Netanyahu đã gửi lời xin lỗi Thủ tướng Qatar vì vụ không kích gần đây nhằm vào Doha với mục tiêu loại bỏ lãnh đạo phong trào Hamas.

