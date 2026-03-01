Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Israel không kích trúng trường học, 70 nữ sinh Iran thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
P.V (Theo VnExpress, Báo Tin Tức)

(GLO)- Theo hãng thông tấn Fars, 70 học sinh đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở thành phố Minab, miền Nam Iran vào ngày 28-2.

Cho đến nay, Mỹ và Israel chưa bình luận về cáo buộc “tấn công trường nữ sinh” mà Iran đưa ra.

Iran đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái để đáp trả các cuộc không kích của Israel và Mỹ, trong đó Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đợt tấn công đầu tiên nhằm vào lãnh thổ Israel. Các quan chức tại Tehran tuyên bố sẽ có phản ứng “dứt khoát” và có thể kéo dài, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang rộng khắp tại Trung Đông.

truong-iran.png
Ngôi trường nữ sinh ở Minab bị trúng không kích của Israel ngày 28-2. Ảnh: RT

Truyền thông đưa tin Iran đã nhắm mục tiêu vào một số cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông, bao gồm trung tâm hỗ trợ Hạm đội 5 ở Bahrain, một căn cứ tại khu tự trị Kurdistan (Iraq), căn cứ Al Udeid ở Qatar, căn cứ Ali Al Salem ở Kuwait, căn cứ Al Dhafra ở UAE, căn cứ Muwaffaq Al Salti ở Jordan và căn cứ Prince Sultan ở Saudi Arabia. Truyền thông Israel cũng cho biết khoảng 35 tên lửa đã được phóng về phía Israel, khiến một người bị thương.

Dòng sự kiện: Căng thẳng Israel - Iran

Xem thêm
Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Mỹ áp thuế 126% đối với thiết bị năng lượng mặt trời sản xuất tại Ấn Độ

Tin thế giới tối 25-2: Mỹ áp thuế 126% đối với thiết bị năng lượng mặt trời sản xuất tại Ấn Độ

Thế giới

(GLO)- Iran lên tiếng sau phát biểu của Tổng thống Trump về khả năng phát triển tên lửa tầm xa; Mỹ áp thuế 126% đối với thiết bị năng lượng mặt trời sản xuất tại Ấn Độ; Thủ tướng Nhật Bản vướng rắc rối vì tặng quà cho hơn 300 nghị sĩ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 25-2.

null