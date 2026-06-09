Tin thế giới tối 9-6: EU lần đầu trừng phạt Iran liên quan eo biển Hormuz

(GLO)- Tổng thống Trump tin có thể đạt thỏa thuận trong 2 - 3 ngày tới; EU lần đầu trừng phạt Iran liên quan eo biển Hormuz; Israel tấn công mạnh thành phố cảng Liban khiến ít nhất 8 người tử vong; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 9-6.

Tổng thống Trump tin có thể đạt thỏa thuận trong 2 - 3 ngày tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa bày tỏ sự lạc quan về việc sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa nước này và Iran.

Trả lời phỏng vấn các phóng viên rạng sáng 9-6 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump tiết lộ thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ dẫn đến việc “ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân và mở cửa trở lại eo biển Hormuz ngay lập tức”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết: “Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của một thỏa thuận rất tốt khi thỏa thuận này không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Eo biển Hormuz sẽ mở lại ngay lập tức và nó sẽ được mở sau khi ký kết thỏa thuận, có thể trong 2 - 3 ngày tới”.

Ông Trump sau đó nhấn mạnh lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt với các cảng biển của Iran ở thời điểm hiện tại vẫn có hiệu lực.

EU lần đầu trừng phạt Iran liên quan eo biển Hormuz

Ngày 8-6, Liên minh châu Âu (EU) công bố các biện pháp trừng phạt đối với hai cá nhân và một tổ chức của Iran với cáo buộc liên quan đến việc cản trở hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lưu lượng dầu khí toàn cầu.

Các tàu thuyền di chuyển tại bãi biển Suru ở Bandar Abbas, dọc theo eo biển Hormuz ngày 1-6. Ảnh: AFP

EU cho biết các biện pháp này được áp dụng trong khuôn khổ cơ chế trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức có hành động đe dọa quyền tự do hàng hải tại Trung Đông. Những cá nhân và thực thể bị đưa vào "danh sách đen" sẽ bị cấm nhập cảnh hoặc quá cảnh qua EU, đồng thời mọi tài sản của họ trong khối sẽ bị phong tỏa. Các công ty và công dân EU cũng bị cấm thực hiện các giao dịch kinh tế hoặc tài chính với các cá nhân và tổ chức này.

EU cho rằng việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2 vừa qua là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và ảnh hưởng đến quyền tự do quá cảnh trên các tuyến hàng hải quốc tế. Tehran trước đó khẳng định động thái này nhằm đáp trả cuộc xung đột do Israel và Mỹ phát động trong khu vực.

Israel tấn công mạnh thành phố cảng Liban khiến ít nhất 8 người tử vong

Bộ Y tế Liban cho hay, Israel đã tấn công thành phố cảng lịch sử Tyre ở miền nam Liban hôm 9-6, khiến ít nhất 8 người tử vong. Cuộc tập kích xảy ra sau khi Israel lần đầu tiên ban hành lệnh sơ tán toàn bộ thành phố.

Khói bốc lên từ tòa nhà bị không kích ở thành phố Tyre. Ảnh: Reuters

Bộ Y tế và truyền thông nhà nước Liban cho biết, các trường hợp tử vong xảy ra sau một cuộc tập kích duy nhất vào rìa phía đông của thành phố.

Bộ Y tế Liban cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát sau cuộc tấn công.

Sáng 9-6, quân đội Israel đã phát đi cảnh báo sơ tán trực tuyến cho toàn bộ thành phố, bao gồm cả khu phố Kitô giáo phía tây bắc, nơi những người di tản từ các khu vực khác trong thành phố đang tìm nơi trú ẩn và đã bị bỏ sót trong các lệnh sơ tán trước đó.

Động đất tại Philippines: Khoảng 20.000 người mất nhà cửa

Ngày 9-6, lực lượng cứu hộ Philippines đang nỗ lực hết sức, tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt trong các công trình bị sập hoặc hư hại nặng sau trận động đất có độ mạnh 7,8 xảy ra tại đảo Mindanao hôm 8-6.

Người dân đi ngang qua một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở General Santos, miền nam Philippines ngày 8-6-2026. Ảnh: Reuters

Theo thống kê của Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines, trận động đất đã khiến khoảng 20.000 người mất nhà cửa hoặc phải rời bỏ nơi cư trú, sang tạm trú tại các trung tâm hỗ trợ khẩn cấp. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã cử các quan chức cấp cao tới khu vực bị ảnh hưởng để chỉ đạo công tác cứu hộ, đánh giá thiệt hại cơ sở hạ tầng và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Đánh giá sơ bộ, khoảng 2.000 ngôi nhà cùng 117 công trình và cơ sở công cộng đã bị hư hại tại nhiều địa phương. Giới chức cũng yêu cầu kiểm tra độ an toàn của khoảng 6.000 trường học trước khi cho phép học sinh trở lại lớp do lo ngại các công trình bị nứt có thể không chịu được các dư chấn tiếp theo.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, hơn 10 dư chấn đã được ghi nhận kể từ sau trận động đất ngày 8-6, trong đó nhiều trận có độ lớn trên 5.