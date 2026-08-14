Ông Trump tuyên bố áp thuế đến 100% đối với UAV nhập khẩu

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký văn bản áp thuế đối với máy bay không người lái (UAV) và linh kiện nhập khẩu, với các mức thuế khác nhau từ 10-100%.

Gian hàng của DJI tại Hội nghị Máy bay không người lái thế giới ở Thâm Quyến (Trung Quốc) hôm 21.5. Ảnh: AFP

Hãng Reuters ngày 14.8 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông sẽ áp thuế lên tới 100% đối với máy bay không người lái (UAV) và linh kiện nhập khẩu, nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào hàng nhập khẩu trong ngành công nghiệp mà hiện Trung Quốc đang chi phối.

Văn bản do ông Trump ký quy định mức thuế 100% đối với các loại UAV có kích thước hoặc tính năng nhất định vốn đặc biệt nhạy cảm về mặt an ninh quốc gia. Mức thuế 25% sẽ được áp dụng cho các loại UAV có kích thước nhỏ hơn.

Nhà Trắng cho biết thêm rằng mức thuế 15% sẽ được áp dụng đối với UAV và linh kiện nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Liechtenstein, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Đài Loan, trong khi mức thuế 10% sẽ áp dụng cho UAV và linh kiện từ Anh.

Tổng thống Trump đã coi thuế quan là trụ cột trong các chính sách đối ngoại và thương mại của mình, bất chấp những trở ngại về mặt pháp lý và sự chỉ trích từ một số nhà phân tích.

Trong văn bản công bố do Nhà Trắng đưa ra, ông Trump cho biết Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã điều tra tác động của việc nhập khẩu các hệ thống không người lái (UAS) hoặc UAV.

"Bộ trưởng Lutnick nhận thấy mức độ thâm nhập thị trường của các nhà sản xuất UAS bên ngoài là rất lớn, đồng thời Mỹ đang quá phụ thuộc vào các nguồn cung UAS và linh kiện từ bên ngoài", theo Tổng thống Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Lutnick nhận định rằng UAV và linh kiện từ một số tổ chức bên ngoài "gây ra rủi ro về an ninh và an toàn", và ngành công nghiệp trong nước không sản xuất đủ để đáp ứng các nhu cầu về an ninh.

Các mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 21 ngày. Đối với linh kiện UAV không quá nhạy cảm, mức thuế quan sẽ có hiệu lực sau 180 ngày.

Đối với các sản phẩm được Lầu Năm Góc chấp thuận miễn khỏi Danh sách các thiết bị/dịch vụ bị kiểm soát của Ủy ban Truyền thông liên bang trong vòng 20 ngày kể từ khi ký văn bản, mức thuế quan sẽ có hiệu lực sau 180 ngày.

Theo Khánh An (thanhnien.vn)