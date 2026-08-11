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Thế giới

Trung Quốc khẩn cấp ứng phó ngập lụt do bão

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Ngày 11-8, Ban Chỉ huy Phòng chống Lũ lụt - Hạn hán quốc gia cùng Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp độ II tại Bắc Kinh và Thiên Tân trước nguy cơ ngập úng đô thị, mưa lớn và sạt lở đất do bão Dolphin.

Bão Dolphin đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang. Ảnh: Xinhua
Bão Dolphin đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang. Ảnh: Xinhua

Riêng tại thủ đô Bắc Kinh, chính quyền địa phương đã nâng mức ứng phó lũ lụt lên cấp độ I - cấp cao nhất tại các khu vực trọng điểm như Thông Châu và Hoài Nhu.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng Bắc Kinh, từ tối 11-8 đến ngày 13-8, hầu hết các khu vực trong thành phố sẽ hứng chịu lượng mưa hơn 100mm trong vòng 6 giờ và hơn 150mm trong vòng 24 giờ.

Để đảm bảo an toàn, giới chức thành phố sơ tán dân cư tại các vùng nguy hiểm ngay trong ngày 11-8, đồng thời yêu cầu dừng toàn bộ công trình thi công, đóng cửa các khu cắm trại ven núi và điểm du lịch.

Cây gãy đổ do bão Dolphin đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang. Ảnh: Xinhua
Cây gãy đổ do bão Dolphin đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang. Ảnh: Xinhua

Chính quyền thủ đô cũng khuyến nghị các doanh nghiệp cho nhân viên làm việc linh hoạt hoặc chia ca từ ngày 12-8. Các cơ sở giáo dục chủ động tạm ngưng học trực tiếp, hoạt động thể thao ngoài trời bị đình chỉ hoàn toàn.

Hiện Ban Chỉ huy quốc gia vẫn duy trì cảnh báo mưa dông màu cam, dự báo lượng mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều tỉnh, thành như Chiết Giang, Thượng Hải, Sơn Đông, Bắc Kinh và Thiên Tân cho đến hết ngày 12-8.

Trước đó, bão Dolphin đổ bộ vào khu vực gần thành phố Ngọc Hoàn thuộc tỉnh Chiết Giang.

Bão Maymay gây ngập lụt tại Bulacan,Philippines. Ảnh: Inquirer
Bão Maymay gây ngập lụt tại Bulacan,Philippines. Ảnh: Inquirer

Cùng ngày, Chính phủ Philippines thông báo bão nhiệt đới Luis và Maymay, cùng gió mùa Tây Nam đã gây ra hiện tượng mưa lớn cực đoan. Dưới ảnh hưởng của mưa bão, số người thiệt mạng hiện tăng lên con số 19, bên cạnh 15 người bị thương và 4 người đang mất tích.

Dù không đổ bộ trực tiếp vào Philippines, nhưng hoàn lưu bão Dolphin làm tăng mưa gió mùa, gây ngập lụt tại nhiều khu vực ở nước này. Hội đồng Giảm thiểu và Quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Philippines đánh giá sạt lở đất do mưa lớn kéo dài là nguyên nhân chính gây thương vong.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo mưa dông 4 cấp bằng mã màu, với mức độ nghiêm trọng lần lượt là đỏ, cam, vàng và xanh lam. Ngoài ra, Trung Quốc cũng chia hệ thống ứng phó khẩn cấp với lũ lụt từ cấp I đến cấp IV, giảm dần theo mức độ.

Theo Phương Nam (SGGPO)

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