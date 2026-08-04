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Thế giới

Iran phủ nhận đàm phán với Mỹ, ông Trump cảnh báo “cơ hội cuối cùng”

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus, AP, euro news)

(GLO)- Ngày 3-8, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, việc đạt đồng thuận với Oman về một tuyến hàng hải an toàn qua Eo biển Hormuz chưa đồng nghĩa với việc tuyến vận tải chiến lược này có thể hoạt động trở lại, đồng thời bác bỏ thông tin đang tiến hành đàm phán với Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, Tehran và Muscat đang thảo luận về việc thiết lập một tuyến hàng hải tạm thời, an toàn qua Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, theo ông, đây mới chỉ là điều kiện cần để khôi phục hoạt động lưu thông.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Baghaei nhấn mạnh, điều kiện quan trọng hơn là các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran phải chấm dứt. Theo ông, tình trạng gián đoạn tại Eo biển Hormuz không xuất phát từ bất đồng giữa Iran và Oman mà liên quan đến các hành động quân sự của Mỹ và Israel.

Đại diện Bộ Ngoại giao Iran cũng khẳng định hiện không có cuộc đàm phán nào giữa Tehran và Washington. Trong khi đó, Pakistan và Qatar vẫn sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực trung gian khi cần thiết.

Tuyên bố của Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khẳng định hai bên đang duy trì tiếp xúc nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 5 tháng.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Mỹ đồng ý tiếp tục theo đuổi đối thoại với Iran theo đề nghị của Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và một số quốc gia khác trong khu vực.

Theo Tổng thống Mỹ, các cuộc trao đổi tập trung trước hết vào việc khôi phục hoạt động lưu thông qua Eo biển Hormuz, sau đó hướng tới một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran. Ông cho rằng đây là "cơ hội cuối cùng" để Tehran đạt được một thỏa thuận.

Trước đó, khi trả lời báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump cho biết các bên đã đạt được một số nội dung ban đầu cho một thỏa thuận, vì vậy Washington quyết định tạm hoãn kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm tạo thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao.

Trong khi đó, Iran tiếp tục khẳng định các cuộc trao đổi hiện nay chỉ diễn ra với Oman về cơ chế quản lý và bảo đảm lưu thông tại Eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thương mại toàn cầu.

Liên quan các nỗ lực ngoại giao khu vực, trước đó Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã điện đàm với người đồng cấp Ả-rập Xê-út, Hoàng tử Faisal bin Farhan, để trao đổi về tình hình khu vực và các biện pháp giảm căng thẳng.

Theo Bộ Ngoại giao Ả-rập Xê-út, Hoàng tử Faisal tái khẳng định Riyadh sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến nhằm tăng cường an ninh và ổn định, phù hợp lợi ích chung của các quốc gia và người dân trong khu vực.

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