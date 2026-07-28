Mỹ và Iran phát tín hiệu trái chiều về triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-7 bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, trong bối cảnh hai bên đã tạm ngừng giao tranh ngày thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, phía Tehran khẳng định hiện không đàm phán trực tiếp với Washington, dù vẫn duy trì các kênh trao đổi.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump cho biết, Mỹ và Iran đang có những cuộc trao đổi tích cực, đồng thời nhận định cơ hội đạt được một thỏa thuận là khá lớn. Theo ông, Iran chỉ bày tỏ mong muốn nối lại tiếp xúc sau khi hứng chịu các đòn tấn công mạnh từ phía Mỹ.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cảnh báo, nếu các nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả, Washington có thể quay trở lại các biện pháp đã thực hiện trước khi giao tranh tạm ngừng, nhưng không nói cụ thể.

Liên quan đến diễn biến xung đột, New York Times dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump đang cân nhắc ba phương án đối với Iran, gồm tiếp tục leo thang quân sự, tăng cường sức ép kinh tế thông qua các biện pháp trừng phạt mới hoặc tuyên bố Mỹ đã giành thắng lợi trong cuộc xung đột.

Theo đó, các phương án đã được thảo luận trong những tuần gần đây với sự tham gia của Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine, Đặc phái viên Steve Witkoff và Cố vấn cấp cao Jared Kushner.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhằm vào thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định, hiện tại Tehran không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ. Theo ông, các bên trung gian có thể chuyển tải thông điệp từ phía Washington, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hai nước đang tiến hành thương lượng trực tiếp.

Ông Baghaei cho biết, Iran vẫn duy trì các kênh liên lạc với Mỹ, nhưng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và người dân Iran. Ông cũng khẳng định Tehran vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao, với điều kiện các cuộc đàm phán phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng, không nhằm áp đặt hay ép buộc các yêu sách đối với Iran.

Về vấn đề Eo biển Hormuz, ông Baghaei khẳng định, Iran sẽ không để Mỹ quyết định thời điểm kết thúc hay tiếp diễn xung đột và tiếp tục tự vệ khi cần thiết. Ông cũng nhấn mạnh các cuộc trao đổi gần đây giữa Iran và Oman về việc quản lý Eo biển Hormuz là vấn đề song phương, không có sự tham gia của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, Tehran sẽ không nhượng bộ trong các vấn đề liên quan đến eo biển này cũng như việc xử lý các tài sản bị phong tỏa của Iran.

Truyền hình nhà nước Iran cùng ngày đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã nổ súng cảnh cáo và buộc 6 tàu thuyền quay đầu, sau khi các phương tiện này tìm cách đi qua Eo biển Hormuz theo tuyến đường không do Tehran quy định.

Ông Baghaei cũng cáo buộc một số quốc gia vùng Vịnh đã tham gia vào các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, song không nêu cụ thể. Bên cạnh đó, ông cảnh báo về những hậu quả khó lường sau vụ một tàu thương mại của Iran bị tấn công trên biển Caspi, khiến 1 thủy thủ thiệt mạng, đồng thời cho rằng hành động này vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.