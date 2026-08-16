Tin thế giới tối 16-8: Ông Trump nói có quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

(GLO)- Ông Trump nói có quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un; Mỹ ghi nhận nhiều vụ nổ súng trong 24 giờ; Nghị sĩ Iran cảnh báo Tổng thống Mỹ về an ninh; Matxcơva hứng 600 drone trong đêm là những tin tức thế giới đáng chú ý hôm nay.

Ông Trump nói có quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Ngày 15-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social bức ảnh chụp cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại làng đình chiến Panmunjom năm 2019, đồng thời khẳng định hai bên có mối quan hệ tốt.

Ảnh chụp chung với ông Kim vào năm 2019 do ông Trump đăng tải. Ảnh: DONALD J. TRUMP/TRUTH SOCIAL

Theo Hãng tin Yonhap, trong bài đăng, ông Trump cho biết dù bức ảnh cho thấy hai người có vẻ không thân thiện, nhưng còn nhiều hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cả hai cùng cười.

Nhà Trắng nhiều lần khẳng định ông Trump sẵn sàng đối thoại với ông Kim “mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào”. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Bình Nhưỡng có chủ động nối lại đàm phán với Washington hay không, trong bối cảnh quan hệ giữa Triều Tiên và Nga ngày càng sâu sắc trên các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao và quân sự.

Theo Victor Cha, Chủ tịch phụ trách vấn đề Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), ông Kim có thể muốn nối lại các cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump, đặc biệt sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào mùa thu năm nay.

Trong nhiệm kỳ đầu, từ năm 2016 đến 2020, ông Trump đã ba lần gặp trực tiếp ông Kim, tại Singapore tháng 6-2018, Hà Nội tháng 2-2019 và Panmunjom tháng 6-2019.

Đáng chú ý, tại cuộc gặp ở Panmunjom, ông Trump đã cùng ông Kim bước qua Đường phân định quân sự và đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên trong thời gian ngắn. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thực hiện điều này.

Cũng trong tháng 6, ông Trump từng đăng bức ảnh cuộc gặp đầu tiên với ông Kim tại Singapore năm 2018, làm dấy lên đồn đoán về khả năng khôi phục tiếp xúc trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trong khi đó, ngày 15-8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi đàm phán với Triều Tiên, hướng tới mục tiêu chung sống hòa bình và chấm dứt cuộc chiến kéo dài giữa hai bên.

Mỹ ghi nhận nhiều vụ nổ súng trong 24 giờ

Sáng 16-8 theo giờ Việt Nam, ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong vụ nổ súng tại công viên Charles Young ở trung tâm thành phố Lexington, bang Kentucky, Mỹ. Cảnh sát trưởng Lexington Lawrence Weathers cho biết vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ 45 ngày 15-8 theo giờ địa phương. Trong số người bị thương có một em bé 4 tuổi và một thiếu niên 14 tuổi.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Nhà chức trách chưa công bố thông tin về nghi phạm và chưa có vụ bắt giữ nào. Vụ việc xảy ra khi công viên đang tổ chức một buổi hòa nhạc ngoài trời.

Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ tư tại Mỹ trong vòng 24 giờ. Trước đó, một vụ nổ súng ở Chicago khiến 4 người bị thương; vụ việc tại Đại học Bang Virginia làm 5 người bị thương. Tại bang Michigan ngày 14-8, một vụ xả súng khiến 3 người thiệt mạng.

Nghị sĩ Iran cảnh báo Tổng thống Mỹ về an ninh

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump nên quan tâm đến an ninh của chính mình, thay vì tiếp tục đưa ra những lời đe dọa liên quan eo biển Hormuz. Phát biểu được ông đăng trên nền tảng X ngày 16-8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, Chánh án Iran Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i khẳng định Hormuz là một phần không thể tách rời của lãnh thổ và biên giới Iran, đồng thời cảnh báo mọi hành động mà Tehran cho là “phiêu lưu” tại tuyến đường thủy này sẽ nhận được sự đáp trả.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng tuyên bố Iran không khuất phục trước các lời đe dọa và khẳng định eo biển Hormuz chỉ đóng hoặc mở theo quyết định của Iran.

Ngày 10-8, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohammad Bagher Zolghadr đưa ra 6 điều kiện để mở lại eo biển, trong đó có chấm dứt đe dọa và hành động quân sự nhằm vào Iran, rút lực lượng Mỹ liên quan hoạt động mà Tehran mô tả là phong tỏa, bồi thường thiệt hại, dỡ bỏ trừng phạt và giải phóng tài sản Iran ở nước ngoài.

Matxcơva hứng 600 drone trong đêm

Ngày 16-8, Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin cho biết khu vực Matxcơva hứng một đợt tấn công bằng 600 máy bay không người lái Ukraine trong đêm 15-8. Theo ông, từ tối 15-8 đến 6 giờ 30 ngày 16-8, 201 drone đã bị phá hủy tại khu vực Matxcơva.

Ngày 16-8, các nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường cuộc không kích của Nga tại Kiev - Ảnh: AFP

Ba người bị thương tại khu vực tuyến đường vành đai MKAD. Trong khi đó, tại khu vực Rostov ở miền Nam nước Nga, giới chức cho biết các cuộc tấn công trong đêm khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 1 người phải nhập viện.

Ở chiều ngược lại, giới chức Ukraine cho biết một cuộc tấn công của Nga nhằm vào thủ đô Kiev trong đêm 15, rạng sáng 16-8 khiến 3 người bị thương. Nhân chứng cho biết cuộc không kích gây nhiều tiếng nổ và khiến một số tòa nhà bốc cháy.