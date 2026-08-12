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Thế giới

Tin thế giới tối 12-8: Ông Trump cảnh báo Iran có thể đối mặt với đòn tấn công

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo TTXVN, Quân đội nhân dân, Lao Động)

(GLO)- Bản tin có các nội dung nổi bật: Ông Trump cảnh báo Iran có thể đối mặt với đòn tấn công; Mỹ thúc đẩy vòng đàm phán mới giữa Israel và Lebanon; Iran mất khoảng 95 triệu m³ khí đốt do xung đột; Thiên tai gây thiệt hại khoảng 100 tỷ USD trong nửa đầu năm...

Ông Trump cảnh báo Iran có thể đối mặt với đòn tấn công

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington hiện kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và sẵn sàng tấn công Iran nếu Tehran tìm cách thay đổi hiện trạng tại tuyến hàng hải chiến lược này.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời câu hỏi của báo chí tại căn cứ không quân Andrews ngày 11.8, giờ Mỹ. Ảnh: AFP

Phát biểu ngày 11-8 tại căn cứ không quân Andrews gần Washington, ông Trump cho rằng Iran có thể bị đánh bại nếu có hành động làm thay đổi tình hình tại Hormuz. "Chúng tôi có toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz vào lúc này. Và đến một thời điểm nào đó, có thể họ (Iran) sẽ làm gì đó, và rồi họ sẽ bị đánh bại" - ông Trump nói.

Trước đó, ngày 2-8, ông cho biết đã đồng ý hủy một cuộc tấn công lớn nhằm vào Iran để hướng tới một thỏa thuận với Tehran. Các cuộc tham vấn qua trung gian giữa Mỹ và Iran được cho là đang bước vào giai đoạn cuối.

Mỹ thúc đẩy vòng đàm phán mới giữa Israel và Lebanon

Mỹ dự kiến chủ trì vòng đàm phán mới giữa Israel và Lebanon tại Rome, Italy, vào đầu tháng 9, nhằm thúc đẩy chấm dứt tình trạng thù địch giữa hai nước.

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Quân đội Israel được triển khai gần biên giới với Lebanon. Ảnh: TTXVN

Theo một quan chức ngoại giao Mỹ, các cuộc tiếp xúc chính trị sẽ được nối lại tại Rome, trong khi trao đổi giữa các bên tiếp tục diễn ra tại Beirut, Jerusalem và Washington. Mỹ đánh giá tiến trình đàm phán đang có những diễn biến tích cực.

Trước đó, Israel và Lebanon đã nhất trí một khuôn khổ thỏa thuận, trong đó có việc giải giáp Hezbollah, Israel từng bước rút quân khỏi miền Nam Lebanon và quân đội Lebanon triển khai tại khu vực này.

Trong khi đó, căng thẳng trên các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông tiếp tục gia tăng. Mỹ cho biết đã tấn công một tàu hàng tìm cách vượt lệnh phong tỏa các cảng Iran, còn Houthi tuyên bố tập kích một tàu vận chuyển thiết bị quân sự của Saudi Arabia tại eo biển Bab al-Mandab.

Iran mất khoảng 95 triệu m³ khí đốt do xung đột

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad cho biết nước này đã mất khoảng 95 triệu m³ khí đốt tự nhiên do thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

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Mỏ khí đốt South Pars của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo hãng tin Shana của Bộ Dầu mỏ Iran, ông Paknejad cho biết sản lượng bị mất dự kiến được khôi phục vào cuối tháng 9. Một số cơ sở chế biến khí đốt tại Asaluyeh, tỉnh Bushehr, bị hư hại, trong khi việc tái thiết 4 nhà máy lọc dầu đang được triển khai.

Tuy nhiên, ông cảnh báo một phần sản lượng có thể chưa được khôi phục trong mùa Đông và kêu gọi người dân sử dụng khí đốt tiết kiệm để hạn chế nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Thiên tai gây thiệt hại khoảng 100 tỷ USD trong nửa đầu năm

Thiệt hại kinh tế do thiên tai trên toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2026 ước khoảng 100 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với mức 152 tỷ USD cùng kỳ năm 2025.

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Lính cứu hỏa dập đám cháy rừng tại British Columbia, Canada ngày 8/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo báo cáo của tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re, khoảng 42 tỷ USD trong tổng thiệt hại trên là phần được bảo hiểm chi trả. Động đất tại Venezuela hồi tháng 6 gây thiệt hại kinh tế lớn nhất, ước khoảng 20 tỷ USD.

Swiss Re cảnh báo mức thiệt hại thấp trong nửa đầu năm không đồng nghĩa rủi ro thiên tai giảm. Cháy rừng đang là loại hình thiên tai liên quan đến thời tiết gia tăng nhanh trên toàn cầu, trong khi nắng nóng kéo dài tại châu Âu làm mùa cháy rừng ở Pháp và Tây Ban Nha diễn ra sớm.

Tổ chức này khuyến nghị các quốc gia tăng cường phòng ngừa, quản lý đất đai, nâng khả năng chống chịu của công trình và năng lực ứng phó khẩn cấp trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Cháy rừng ở Canada khiến hơn 20.000 người phải sơ tán

Hơn 20.000 người tại Summerland và các cộng đồng ven hồ Okanagan, tỉnh British Columbia, Canada, đã phải sơ tán do cháy rừng lan nhanh. Ít nhất 1 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa và tài sản bị thiệt hại.

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Khói bốc ngùn ngụt từ đám cháy rừng tại British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Đám cháy Bald Range được phát hiện ngày 7-8 và nhanh chóng lan rộng. Đến ngày 10-8, diện tích bị thiêu rụi khoảng 156 km², trong khi chính quyền British Columbia đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tỉnh.

Khoảng 100 lính cứu hỏa Mexico dự kiến tới hỗ trợ. Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty cho biết quân đội đang duy trì liên lạc với chính quyền địa phương và sẽ được triển khai nếu tỉnh British Columbia đề nghị.

Cơ quan Phòng, chống cháy rừng British Columbia cho biết đám cháy tiếp tục lan do hướng gió thay đổi, trong khi dự báo có giông có thể khiến công tác chữa cháy thêm phức tạp. Nhà chức trách yêu cầu người dân trong khu vực có lệnh sơ tán rời đi ngay lập tức.

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