Cảnh sát Thái Lan điều tra lịch sử truy cập mạng của nghi phạm xả súng

(GLO)- Theo báo The Nation, cảnh sát Thái Lan kiểm tra máy tính và lịch sử hoạt động trực tuyến của nghi phạm 14 tuổi trong vụ xả súng tại Trường Debsirin Nonthaburi, tỉnh Nonthaburi, sau khi phát hiện nam sinh này từng tìm kiếm thông tin về một vụ xả súng trường học tại Mỹ.

Vụ việc xảy ra sáng 7-8 tại Trường Debsirin Nonthaburi, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Trong số những người bị thương, 9 trường hợp trong tình trạng nặng và cần được theo dõi y tế.

Cảnh sát cũng nghi ngờ, trước khi đến trường gây án, nam sinh đã sát hại ông bà tại nhà riêng ở huyện Bang Bua Thong. Thi thể của 2 người được phát hiện sau khi cảnh sát và lực lượng pháp y vào kiểm tra căn nhà.

Học sinh sơ tán khỏi trường học ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan sau vụ xả súng ngày 7-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu của cảnh sát, cửa trước căn nhà bị khóa từ bên ngoài. Các điều tra viên cho rằng, nam sinh đã rời khỏi nhà sau khi ông, bà tử vong, sau đó đến Trường Debsirin Nonthaburi, nơi xảy ra vụ xả súng.

Cơ quan điều tra hiện phân tích máy tính của nghi phạm, nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn tới các vụ tấn công.

Kết quả ban đầu cho thấy, nam sinh thường chơi một số trò chơi điện tử có nội dung bạo lực, cũng như từng tìm kiếm thông tin về 1 vụ xả súng trong trường học tại Mỹ. Dữ liệu tìm kiếm được ghi nhận từ khoảng ngày 30-7.

Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác định được liệu việc chơi trò chơi điện tử hoặc lịch sử tìm kiếm trên mạng có liên quan trực tiếp đến động cơ gây án hay không. Các điều tra viên tiếp tục xem xét nhiều yếu tố, trong đó có khả năng nam sinh gặp vấn đề tại trường học.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho rằng, những diễn biến ban đầu cho thấy vụ việc có dấu hiệu được chuẩn bị từ trước, tiến hành theo kế hoạch và nhằm vào những mục tiêu cụ thể.

Hiện, chính phủ Thái Lan đã chuẩn bị các khoản hỗ trợ dành cho những người bị thương và gia đình các nạn nhân thiệt mạng, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trường học và tại những địa điểm công cộng khác.

Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ trình tự diễn biến của các vụ việc, cũng như những yếu tố có thể liên quan đến hành động của nghi phạm.