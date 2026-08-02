Iran tuyên bố đáp trả nếu Mỹ tấn công, Trung Đông đối mặt nguy cơ xung đột lan rộng

(GLO)- Căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục gia tăng khi Tehran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Washington tiến hành các cuộc tấn công mới, đồng thời cảnh báo các quốc gia trong khu vực không tham gia hoặc hỗ trợ.

Khói bốc lên từ một địa điểm ở Tehran, Iran sau các cuộc không kích, ngày 7-4-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ngày 1-8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định, Tehran sẽ chống lại mọi "hành động phiêu lưu quân sự" của Mỹ, đồng thời sẽ phản ứng dứt khoát nếu quân đội Mỹ thực hiện đe dọa của Tổng thống Donald Trump về khả năng tấn công thêm các mục tiêu tại Iran.

Trong các cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir và Ngoại trưởng Ả-rập Xê-út Faisal bin Farhan, ông Araqchi nhấn mạnh, Iran sẽ đáp trả tương xứng trước bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ và Israel, cũng như sự tham gia của các quốc gia trong khu vực. Ông cũng cảnh báo các hành động này có nguy cơ làm gia tăng bất ổn trên toàn Trung Đông.

Những tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Kuwait thông báo đã đánh chặn và phá hủy các UAV do Iran phóng, nhằm vào một số cơ sở trọng yếu.

Trước đó, ngày 1-8, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran cáo buộc, Mỹ đang làm gia tăng nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn tại Trung Đông. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya Ali Abdollahi cho rằng, Washington đang sử dụng nguồn lực và hạ tầng của các nước trong khu vực để phục vụ lợi ích của Mỹ và hỗ trợ Israel.

Ông Abdollahi kêu gọi các quốc gia trong khu vực xem xét lại quan hệ hợp tác với Mỹ, đồng thời cảnh báo, bất kỳ nước nào trở thành "lá chắn phòng thủ" cho Washington đều có nguy cơ bị cuốn vào xung đột.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin, Washington và Tel Aviv đang cân nhắc khả năng mở rộng các đợt không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran, trong đó có các mục tiêu năng lượng. Một số nguồn tin cho biết Mỹ vẫn đang xem xét quy mô và thời điểm triển khai, nhằm hạn chế tác động đối với an ninh khu vực và thị trường tài chính toàn cầu.

Mặt khác, Tổng thống Donald Trump nói rằng, ông vẫn tin tưởng các nỗ lực ngoại giao có thể giúp đạt được một thỏa thuận với Iran thông qua các đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner và Ngoại trưởng Marco Rubio. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự hoài nghi đối với thiện chí của Tehran và để ngỏ khả năng tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Washington sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Iran, đồng thời truy tìm và phong tỏa các tài sản của Tehran trên phạm vi toàn cầu.

Trước nguy cơ xung đột leo thang, các đại sứ quán Mỹ tại Bahrain, Ai Cập, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Liban, Oman, Qatar, Ả-rập Xê-út và UAE đồng loạt phát cảnh báo an ninh, khuyến nghị công dân Mỹ chuẩn bị phương án rời khỏi khu vực, đề phòng tình hình diễn biến xấu, đồng thời lưu ý khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận bị đóng cửa tạm thời và hoạt động đi lại bị gián đoạn.