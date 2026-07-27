Tin thế giới sáng 27-7: Iran tuyên bố ngừng tập kích Mỹ, thêm tàu chở dầu phát nổ ở Hormuz

(GLO)- Nga lên tiếng về đề xuất ngừng bắn trên không với Ukraine; Iran tuyên bố ngừng tập kích Mỹ, thêm tàu chở dầu phát nổ ở Hormuz; Israel bắt giữ hàng chục người Palestine, bạo lực Bờ Tây leo thang; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 27-7.

Nga lên tiếng về đề xuất ngừng bắn trên không với Ukraine

Một nguồn tin Ukraine cuối tuần qua nói rằng Mỹ và Ukraine được cho là đang thảo luận về một lệnh ngừng các đòn tập kích đường không như một phần của nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Nguồn tin cho biết Ukraine từng tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin với các đề nghị ngừng bắn, nhưng đã bị từ chối. Tuy nhiên, một số quan chức tin rằng áp lực đối với nền kinh tế Nga từ các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái và tên lửa đang diễn ra của Ukraine có thể làm mềm mỏng lập trường của ông Putin.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Bình luận về thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 26-7 cho biết: "Chúng tôi không biết các báo cáo này đáng tin cậy đến đâu hoặc chúng xuất phát từ đâu. Đây là những báo cáo trên báo chí và không hơn thế. Do đó, còn quá sớm để bình luận về chúng ở giai đoạn này”.

Ông nhấn mạnh phản ứng của Nga đối với bất kỳ sáng kiến hòa bình mới nào sẽ phụ thuộc vào việc liệu nó có phù hợp với các lợi ích của Moscow hay không.

Rumani bắn hạ chiếc máy bay không người lái thứ ba xâm phạm không phận

Ngày 26-7, Quân đội Rumani đã bắn hạ chiếc máy bay không người lái (UAV) thứ ba xâm phạm không phận quốc gia trong ba ngày liên tiếp, đánh dấu sự leo thang mới nhất đối với quốc gia thành viên NATO này.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo Bộ Quốc phòng Rumani, ngay sau khi hệ thống radar phát hiện một máy bay không người lái (UAV) vi phạm không phận quốc gia, phi công F-16 của Không quân Rumani đã bắn hạ thiết bị này cách Sulina khoảng 12 km về phía đông bắc, gần biên giới với Ukraine. Việc đánh chặn được thực hiện trên vùng biển thuộc chủ quyền của Rumani và không gây thiệt hại hay thương vong cho người dân.

Bộ trưởng Quốc phòng Radu Miruță nhấn mạnh, sự việc này một lần nữa cho thấy cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tạo ra những rủi ro vượt ra ngoài biên giới Kiev. Rumani sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền và không phận, đồng thời khẳng định những hành động tương tự như vậy phải được chấm dứt.

Trong khi đó, Tổng thống Rumani Nicușor Dan cho rằng, những chiếc UAV bị bắn hạ liên tiếp trong ba ngày qua không chỉ xâm phạm không phận Rumani, mà còn là không phận của NATO và EU. Do đó, Rumani sẽ xử lý với mức độ nghiêm trọng tối đa cùng các đồng minh.

Iran tuyên bố ngừng tập kích Mỹ, thêm tàu chở dầu phát nổ ở Hormuz

Giới chức Tehran tuyên bố sẽ ngừng tấn công các mục tiêu ở Trung Đông sau khi Mỹ tạm dừng hoạt động không kích nhắm vào Iran trong 2 đêm liên tiếp.

Theo CNN, phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia ngày 26-7 tuyên bố rằng Tehran sẽ ngừng các cuộc tấn công trả đũa nếu Washington không nối lại chiến dịch không kích.

Một tàu chở dầu phát nổ ở eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Cũng trong ngày 26-7, hãng thông tấn Tasnim của Iran đã xác nhận về việc một tàu chở dầu phát nổ tại eo biển Hormuz do va trúng thủy lôi. Trước đó, Iran cũng nhiều lần cảnh báo rằng tàu thuyền sẽ chịu hậu quả nếu đi ra khỏi tuyến hàng hải do nước này quy định tại eo biển Hormuz.

"Con tàu đã không phối hợp với nhà chức trách Tehran trước khi di chuyển và đã đi lệch khỏi hành lang hàng hải do hải quân Iran quy định", nguồn tin của Tasnim cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có thông tin cụ thể về quốc tịch, chủ sở hữu con tàu, thiệt hại, thương vong cũng như nguyên nhân vụ nổ được xác minh độc lập.

Israel bắt giữ hàng chục người Palestine, bạo lực Bờ Tây leo thang

Lực lượng Israel hôm 26-7 đã bắt giữ hàng chục người trên khắp Bờ Tây, trong khi người định cư Israel tăng cường các cuộc tấn công, đốt phá 2 nhà thờ Hồi giáo, hành hung và phá hoại tài sản của người Palestine.

Các thành viên lực lượng Israel tham gia một cuộc đột kích ở Tal, gần Nablus, một ngày sau khi bốn người Palestine và hai binh sĩ Israel thiệt mạng trong một vụ xả súng ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng. Ảnh: Reuters

Bạo lực tại Bờ Tây đã leo thang mạnh những ngày qua, đặc biệt tại tỉnh Nablus, sau các cuộc đụng độ ở làng Tell ở phía Tây Nam hôm 24-7, khiến 4 người Palestine và 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Quân đội Israel đã bắt giữ hơn 70 người Palestine trong các cuộc đột kích trên khắp Bờ Tây và thẩm vấn hàng trăm người khác. Trong khi truyền thông Israel đưa tin về việc quân đội nước này đã nhận lệnh mở rộng các cuộc đột kích và triển khai 26 tiểu đoàn trên khắp khu Bờ Tây.

Một số nguồn tin cho biết, sự gia tăng mạnh mẽ các tiền đồn định cư và trang trại của người định cư trên khắp Bờ Tây, đã làm gia tăng các cuộc đối đầu hàng ngày giữa người định cư Israel và người Palestine, đồng thời cảnh báo những diễn biến mới nhất có thể làm leo thang căng thẳng hơn nữa.

Ấn Độ thay Bộ trưởng Giáo dục, đẩy mạnh cải cách hệ thống thi cử

Theo đề nghị của Thủ tướng Narendra Modi, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đã chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan và giao Bộ trưởng Nội các Pralhad Joshi kiêm phụ trách Bộ Giáo dục.

Tân Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ trong ngày làm việc đầu tiên. Ảnh: ANI

Sau khi nhận nhiệm vụ mới, Tân Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ khẳng định sẽ thực hiện trọng trách theo đúng kỳ vọng của Thủ tướng Narendra Modi và người dân. Trong ngày làm việc đầu tiên trên cương vị mới, ông Pralhad Joshi đã chủ trì cuộc họp với các quan chức cấp cao của Bộ để rà soát tiến độ triển khai các chương trình trọng điểm, gồm Chính sách Giáo dục Quốc gia (NEP 2020), giáo dục số, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và cải cách hệ thống thi tuyển.

Việc thay đổi nhân sự diễn ra sau khi ông Dharmendra Pradhan từ chức, trong bối cảnh các vụ rò rỉ đề thi đặt ra yêu cầu tăng cường cải cách hệ thống tuyển sinh và khảo thí quốc gia.

Cùng với việc kiện toàn lãnh đạo Bộ Giáo dục, Thủ tướng Narendra Modi đã công bố thành lập nhóm đặc trách cấp cao do một chuyên gia công nghệ đứng đầu nhằm xây dựng lộ trình cải cách toàn diện hệ thống khảo thí.