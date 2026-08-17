Tin thế giới tối 17-8: Iran cảnh giác trước nguy cơ xung đột tiếp diễn

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc; Iran cảnh giác trước nguy cơ xung đột tiếp diễn; ông Kim Min Seok được bầu làm Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc... là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Tổng thống Trump yêu cầu giảm quy mô tập trận Mỹ - Hàn

Ngày 16-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Xe quân sự Mỹ trong cuộc tập trận chung với Hàn Quốc tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ngày 14/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo AFP, ông Trump đưa ra thông tin này trong bài đăng trên Truth Social, ngay trước thời điểm cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi (UFS) bắt đầu tại Hàn Quốc.

Tổng thống Trump cho rằng việc Mỹ duy trì các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc vừa tốn kém, vừa gửi tín hiệu không phù hợp và mang tính thù địch tới Triều Tiên. Theo ông, Mỹ đang phải gánh một phần đáng kể chi phí tổ chức và việc duy trì huấn luyện quy mô lớn với Hàn Quốc là không phù hợp trong bối cảnh ông đang có mối quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Ông Trump cho biết đã quá muộn để hủy cuộc tập trận nên đã chỉ thị Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth cắt giảm đáng kể quy mô.

Sau phát biểu này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận đã bắt đầu và sẽ diễn ra theo kế hoạch, theo lịch trình đã được thông báo trước.

Cuộc tập trận UFS kéo dài 11 ngày, nhằm duy trì khả năng ứng phó với các tình huống an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo Đại tá Ryan Donald, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Liên quân Mỹ - Hàn Quốc, cuộc tập trận dự kiến có sự tham gia của 18.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc. Nội dung được tăng cường gồm tác chiến bằng máy bay không người lái, ứng phó với việc gián đoạn tín hiệu GPS và các tình huống liên quan đến tấn công mạng.

Iran cảnh giác trước nguy cơ xung đột tiếp diễn

Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức và báo cáo tình báo giấu tên cho biết Iran cho rằng những nỗ lực của Washington và Israel nhằm đạt được lệnh ngừng bắn có thể chỉ nhằm giảm sức ép đối với các thị trường và chuẩn bị cho một giai đoạn xung đột mới.

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ của hạm đội hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nguồn tin, Tehran nhận định các cuộc đàm phán hiện nay có thể chỉ là “khoảng lặng trước khi xung đột tiếp diễn”.

Iran cho rằng Bản ghi nhớ Islamabad được ký kết nhiều khả năng nhằm giúp Mỹ và Israel giảm sức ép đối với kinh tế toàn cầu, đồng thời tranh thủ thời gian chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn hơn trong tương lai.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28-2. Đến tháng 6, Washington và Tehran, với Islamabad làm trung gian, ký Bản ghi nhớ Islamabad về việc lập tức chấm dứt các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban.

Tuy nhiên, rạng sáng 8-7, Mỹ nối lại các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran, cáo buộc Tehran vi phạm các điều khoản liên quan đến eo biển Hormuz.

Ngày 2-8, Tổng thống Donald Trump thông báo Washington và Tehran sẽ bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận hòa bình. Ông cho biết đã nhất trí hủy kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran để tạo điều kiện đạt thỏa thuận với Tehran.

Pakistan tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao. Ngày 3-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết Islamabad đang tìm cách thúc đẩy Mỹ và Iran nối lại đối thoại.

Ngày 12-8, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đến Tehran và gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Hai bên thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề an ninh khu vực.

Iran và Oman thống nhất “bản đồ hàng hải” qua Hormuz

Ngày 15-8, hãng tin Defa Press dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Iran và Oman đã hoàn tất xây dựng “bản đồ hàng hải”, làm cơ sở quản lý hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Tàu thuyền hoạt động trên eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman. Ảnh: Reuters

Theo ông Baghaei, Iran và Oman đã đàm phán chuyên sâu khoảng 3 tháng, sau khi ký bản ghi nhớ ngày 18-6 về thiết lập các tuyến hàng hải an toàn.

Ông cho biết, bất chấp sự cản trở của Mỹ, các cuộc đàm phán trong 3 tuần qua đã đạt tiến triển tích cực và hai bên đã đạt thỏa thuận về bản đồ tuyến hàng hải, nhưng chưa công bố chi tiết.

Tehran cho rằng thỏa thuận này chưa đồng nghĩa eo biển Hormuz sẽ lập tức trở lại hoạt động bình thường. Hai bên vẫn thảo luận một số vấn đề còn tồn đọng, trong đó có tuyên bố chung dự kiến được Iran và Oman ban hành.

Ông Baghaei nhấn mạnh đây là thỏa thuận độc lập giữa hai nước, nhằm bảo đảm tàu thuyền qua eo biển an toàn nhưng vẫn tôn trọng chủ quyền của mỗi bên.

Iran cũng cho rằng an ninh khu vực chỉ có thể khôi phục hoàn toàn và hoạt động vận tải thương mại nối lại sau khi Mỹ chấm dứt điều Iran gọi là các hành động “bất hợp pháp”, các đe dọa quân sự và lệnh phong tỏa hải quân. Tehran đồng thời yêu cầu Mỹ bồi thường cho những vi phạm cam kết trong hai tháng qua.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị thêm các biện pháp kinh tế nhằm gây sức ép lên Tehran.

Trả lời Fox News ngày 14-8, ông Trump cho biết Mỹ sẽ “đánh mạnh” vào kinh tế Iran và không quan tâm liệu cuộc chiến có kết thúc trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 hay không.

Ông cũng gọi việc phong tỏa các cảng Iran là “bức tường thép”, giúp Washington kiểm soát hiệu quả eo biển Hormuz.

Hàn Quốc: Ông Kim Min Seok làm Chủ tịch đảng Dân chủ

Ngày 17-8, ông Kim Min Seok được bầu làm Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) cầm quyền của Hàn Quốc, với nhiệm kỳ 2 năm. Thông tin này cũng được TTXVN đăng tải trong ngày 17-8. (Báo Tin Tức)

Ông Kim Min Seok. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Kết quả được công bố tại Đại hội toàn quốc lần thứ 3 của đảng tổ chức ở thành phố Daejeon cho thấy ông Kim giành 54,08% số phiếu sau khi tính cả phiếu lựa chọn thứ hai, vượt qua các đối thủ Jung Chung Rae và Song Young Gil.

Trước đó, ông Kim dẫn đầu vòng bỏ phiếu với 49,91% số phiếu nhưng chưa đạt quá bán nên phải tính thêm phiếu lựa chọn thứ hai theo quy định của đảng.

Tại khu vực Honam gồm Gwangju, Jeonnam và Jeonbuk, ông Kim giành 57,54% số phiếu. Tại Seoul và Gyeonggi, ông cũng giành chiến thắng sít sao với 46,66% số phiếu, so với 46,28% của ông Jung Chung Rae.

Việc ông Kim Min Seok được bầu làm Chủ tịch đảng Dân chủ được đánh giá sẽ có ảnh hưởng đến việc phối hợp giữa đảng cầm quyền và Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung trong 2 năm tới.

Ban lãnh đạo mới sẽ tập trung thúc đẩy chương trình nghị sự của Chính phủ và chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào năm 2028.

Ông Kim Min Seok từng giữ chức Thủ tướng trong chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung trước khi từ chức để tranh cử chức Chủ tịch đảng Dân chủ. Ông được xem là một trong những chính trị gia có quan hệ gần gũi với Tổng thống Lee Jae Myung.