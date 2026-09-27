Phát hiện lỗi phần mềm trên máy bay Boeing 737 MAX trong tình huống bay vòng khi hạ cánh

(GLO)- Boeing đã phát hiện lỗi trong phần mềm trên một số máy bay 737 MAX, có thể khiến chức năng dẫn đường theo phương đứng tự động (VNAV) bị ngắt trong tình huống hạ cánh.

Reuters dẫn báo cáo của The Wall Street Journal cho biết, lỗi bắt nguồn từ bản cập nhật phần mềm buồng lái và có thể xảy ra sau khi máy bay phải bay vòng do tiếp đất không thành công, trong trường hợp phi công thay đổi đường bay đã được lập trình.

Một máy bay Boeing 737 MAX trong chuyến bay thử nghiệm tại Seattle ngày 30-9-2020. Ảnh: AP/Elaine Thompson

Khi đó, máy tính quản lý bay có thể khiến hệ thống VNAV ngừng hoạt động và chuyển sang một cấp độ điều khiển độ cao tự động đơn giản hơn.

VNAV có chức năng giúp máy bay duy trì độ cao theo kế hoạch tại các điểm định trước trên đường bay. Nếu VNAV bị ngắt, phi công phải thực hiện thêm thao tác trong lần tiếp cận tiếp theo.

Tuy nhiên, Boeing cho biết hệ thống lái tự động vẫn tiếp tục hoạt động và phi công được huấn luyện để hạ cánh mà không cần VNAV.

Tình huống này thường xảy ra ở độ cao thấp, gần sân bay, khi khối lượng công việc của tổ lái vốn đã cao.

Boeing cho biết đã thông báo cho các hãng khai thác mẫu 737 về vấn đề vào cuối tháng 8, đồng thời khẳng định các quy trình hiện hành cho phép phi công xử lý tình huống an toàn.

Hãng đang xây dựng bản cập nhật phần mềm để khắc phục lâu dài và quy trình cho phép khôi phục chức năng dẫn đường tự động khi cần.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận đang xem xét vấn đề và sẽ có biện pháp ngay nếu xác định nguy cơ đối với an toàn bay.

Boeing được một hãng hàng không thông báo về lỗi vào tháng 11-2024. Sau khi nhận thêm thông tin từ các nhà khai thác trong năm nay, hãng tiến hành đánh giá an toàn chính thức và chuyển kết quả cho FAA trong tháng 9-2026.

Bản sửa lỗi ban đầu được dự kiến hoàn tất vào năm 2028, nhưng Boeing đang tìm cách đẩy nhanh tiến độ.

Hiện chưa xác định có bao nhiêu máy bay được cài đặt phiên bản phần mềm này. Theo dữ liệu được Yonhap dẫn lại, trên thế giới có 2.422 chiếc 737 MAX 8 và MAX 9 đang khai thác, nhưng con số này không phản ánh số máy bay gặp lỗi.