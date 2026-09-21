Trung Quốc khai trừ Đảng hai tướng cấp cao Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập

(GLO)- Ngày 21-9, Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định khai trừ đối với ông Trương Hựu Hiệp, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và ông Lưu Chấn Lập, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, sau khi kết quả điều tra xác định 2 người vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Trước đó, cuộc họp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 21-9 đã xem xét, thông qua báo cáo về kết quả điều tra và phương án xử lý đối với 2 ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập.

Hai ông Trương Hựu Hiệp (trái) và Lưu Chấn Lập. Ảnh: Reuters/SCMP

Theo kết quả điều tra, ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập bị xác định vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, tổ chức, liêm chính, công tác và kỷ luật đời sống; trong đó có việc kết bè phái, không trung thành với Đảng, lợi dụng chức vụ để giúp người khác thăng tiến và nhận tiền, quà trái quy định.

Hai người cũng bị xác định không thực hiện đầy đủ trách nhiệm về công tác quản lý, giáo dục cán bộ và người thân.

Theo kết luận được công bố, các vi phạm liên quan đến cả vấn đề chính trị và kinh tế, trong đó có tham nhũng, trục lợi và thiếu trách nhiệm.

Số tiền liên quan được xác định là đặc biệt lớn, tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Những vấn đề có dấu hiệu phạm tội liên quan đến chức vụ đã được chuyển cho cơ quan kiểm sát quân sự để điều tra, truy tố theo pháp luật.

Ngoài khai trừ Đảng, cả hai đều bị tước quân tịch và mất tư cách đại biểu Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quyết định khai trừ Đảng sẽ được trình Hội nghị Trung ương tiếp theo để phê chuẩn.

Trước đó, ngày 28-8, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc đã quyết định miễn ông Trương Hựu Hiệp khỏi chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đồng thời miễn ông Lưu Chấn Lập khỏi chức Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Hai ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo điều tra từ tháng 1-2026, với cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Khi đó, ông Trương Hựu Hiệp là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, còn ông Lưu Chấn Lập là Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương.