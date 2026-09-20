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Thế giới

Thỏa thuận 400 triệu USD của TikTok gặp trở ngại tại tòa án Mỹ

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, vietnamnet, Reuters)

(GLO)- Thỏa thuận trị giá 400 triệu USD giữa TikTok, công ty mẹ ByteDance và Bộ Tư pháp Mỹ nhằm giải quyết vụ kiện liên quan quyền riêng tư trẻ em đã gặp trở ngại, sau khi một thẩm phán liên bang cho biết ông có thể không chấp thuận một phần thỏa thuận.

Theo Reuters, Thẩm phán Tòa án Liên bang Mỹ tại Los Angeles George H. Wu có thể bác yêu cầu hủy bỏ 1 lệnh giám sát được áp dụng từ năm 2019 đối với Musical.ly, nền tảng tiền thân của TikTok.

Dự kiến, ngày 21-9, tòa sẽ mở phiên điều trần để tiếp tục xem xét vấn đề này.

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Biểu tượng TikTok trên màn hình điện thoại. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 8, TikTok sẽ trả 300 triệu USD ngay lập tức và thêm 100 triệu USD nếu tòa án hủy bỏ lệnh đồng thuận năm 2019.

Vì vậy, việc thẩm phán chưa đồng ý hủy lệnh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khoản 100 triệu USD còn lại.

Lệnh năm 2019 bắt nguồn từ vụ việc liên quan Musical.ly. Khi đó, cơ quan chức năng Mỹ cáo buộc nền tảng này thu thập thông tin cá nhân của trẻ em mà chưa có sự đồng ý của cha mẹ.

Musical.ly đã nộp 5,7 triệu USD để giải quyết vụ việc và phải thực hiện các nghĩa vụ báo cáo, lưu trữ hồ sơ liên quan đến bảo vệ dữ liệu trẻ em đến năm 2029.

Vụ kiện mới được Bộ Tư pháp Mỹ khởi xướng năm 2024, cáo buộc TikTok và ByteDance không bảo vệ đầy đủ dữ liệu của người dùng dưới 13 tuổi và vi phạm các quy định của Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trẻ em trên mạng (COPPA). Thỏa thuận tháng 8 nhằm giải quyết vụ kiện này.

Chính phủ Mỹ và TikTok cho rằng những thay đổi về cơ cấu sở hữu, quản lý và các biện pháp bảo vệ dữ liệu trong thời gian qua là cơ sở để chấm dứt lệnh năm 2019.

Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng các thông tin hiện có chưa đủ để xác định việc hủy lệnh sẽ tạo ra một cơ chế bảo vệ lâu dài và phù hợp.

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