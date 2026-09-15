Nhật Bản lần đầu ghi nhận hơn 100.000 người từ 100 tuổi trở lên

(GLO)- Theo số liệu Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày 15-9, số người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản lần đầu tiên vượt 100.000, đạt 107.677 người.

Theo tổng hợp từ sổ đăng ký cư trú, Nhật Bản có 107.677 người từ 100 tuổi trở lên, tăng 7.914 người so với năm trước.

Người cao tuổi Nhật Bản tập thể dục trong khuôn viên một ngôi chùa ở Tokyo để kỷ niệm Ngày Kính trọng Người cao tuổi của Nhật Bản vào ngày 21-9-2009. Ảnh: AFP

Đây là năm thứ 56 liên tiếp số người ở nhóm tuổi này tăng và cũng là lần đầu vượt mốc 100.000, kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê vào năm 1963.

Trong số này, phụ nữ chiếm 94.298 người (tương đương 87,6%), trong khi nam giới có 13.379 người.

Số phụ nữ từ 100 tuổi trở lên tăng 6.514 người so với năm trước, còn số nam giới tăng 1.400 người.

Số liệu cho thấy, nhóm người từ 100 tuổi trở lên đã tăng đáng kể trong hơn 6 thập kỷ. Khi bắt đầu thống kê năm 1963, cả nước chỉ có 153 người từ 100 tuổi trở lên.

Con số này vượt 1.000 vào năm 1981, vượt 10.000 vào năm 1998 và đạt hơn 50.000 vào năm 2012. Sau 14 năm, số người ở nhóm tuổi này đã tăng gấp đôi, vượt 100.000 trong năm nay.

Tính trung bình trên toàn quốc, Nhật Bản có 87,51 người từ 100 tuổi trở lên trên mỗi 100.000 dân.

Shimane là địa phương có tỷ lệ cao nhất, với 186,65 người trên 100.000 dân, tiếp theo là Kochi với 169,52 người và Tottori với 152,48 người. Shimane duy trì vị trí dẫn đầu trong 14 năm liên tiếp.

Nhật Bản hiện cũng có những người cao tuổi nhất thuộc nhóm này. Cụ Fuyo Kishimoto (114 tuổi), sinh ngày 20-12-1911 và sống tại Kyoto, là người cao tuổi nhất nước. Trong khi đó, cụ Hikaru Kato (112 tuổi), sinh ngày 2-5-1914 và sống tại Kumamoto, là người đàn ông cao tuổi nhất Nhật Bản.

Việc số người từ 100 tuổi trở lên vượt mốc 100.000 diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản tiếp tục đối mặt với xu hướng dân số già và tỷ lệ sinh thấp.

Theo các số liệu được công bố cùng thời điểm, chi phí an sinh xã hội của nước này tiếp tục chịu sức ép, khi số người cao tuổi gia tăng và lực lượng lao động có xu hướng thu hẹp.