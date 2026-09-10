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Thế giới

Cháy tàu hàng tại cảng Thanh Đảo (Trung Quốc), ít nhất 25 người thiệt mạng

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, THX, AP)

(GLO)- Ít nhất 25 người thiệt mạng sau khi một tàu hàng nước ngoài đang được sửa chữa tại cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, bất ngờ bốc cháy vào ngày 10-9.

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ cháy xảy ra khoảng 11 giờ 15 phút ngày 10-9 tại Công ty đóng tàu Bắc Hải ở thành phố Thanh Đảo, khi con tàu đang neo đậu để sửa chữa. Đám cháy được dập tắt vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Con tàu được xác định là Ocean Melody, mang cờ Liberia, với tổng cộng 42 người trên tàu khi xảy ra hỏa hoạn.

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Có 42 người trên tàu lúc xảy ra vụ cháy. Ảnh: Weibo

Lực lượng cứu hộ đã đưa 12 người ra ngoài an toàn, 5 người bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị và tình trạng sức khỏe ổn định, còn 25 người khác được xác nhận đã thiệt mạng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ và xử lý hậu quả.

Thủ tướng Lý Cường cũng chỉ đạo tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt, đồng thời bảo đảm điều trị cho người bị thương và ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra.

Công ty đóng tàu Bắc Hải là đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

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