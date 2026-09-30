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Thế giới

Trung gian thúc đẩy thỏa thuận về eo biển Hormuz, Mỹ tiếp tục trừng phạt Iran

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Giữa lúc các bên trung gian nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận tạm thời nhằm bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, Mỹ và Iran vẫn bất đồng, Washington tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Tehran.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các bên trung gian đang tăng cường nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và khôi phục đàm phán chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 7 tháng. Tuy nhiên, Washington và Tehran vẫn bất đồng về trình tự thực hiện các cam kết.

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Tàu thuyền trên eo biển Hormuz, ngày 20/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Các nhà đàm phán dự kiến sớm chuyển cho Iran dự thảo sửa đổi mới nhất, trong đó Tehran bảo đảm tự do lưu thông qua Hormuz, đổi lại Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Hai bên cũng thảo luận khả năng Mỹ khôi phục cơ chế miễn trừ cho phép Iran xuất khẩu dầu, tạo điều kiện để Tehran tiếp cận một phần tài sản bị phong tỏa và giải quyết vấn đề hạt nhân, trong đó có khả năng cho phép thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trở lại Iran.

Bộ Ngoại giao Qatar ngày 29/9 xác nhận các cuộc tiếp xúc nhằm thu hẹp bất đồng Mỹ-Iran vẫn đang diễn ra. Người phát ngôn Majed Al Ansari cho biết Qatar tiếp tục đóng vai trò trung gian chuyển thông điệp giữa hai bên, hướng tới một giải pháp hòa bình.

Trong khi nỗ lực ngoại giao được thúc đẩy, Bộ Tài chính Mỹ cùng ngày áp đặt lệnh trừng phạt đối với 10 cá nhân và thực thể bị cáo buộc tham gia mua vũ khí và linh kiện cho Bộ Quốc phòng và lực lượng hậu cần quân đội Iran, trong đó có các chương trình tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV)./.

Theo Ngọc Quang-Công Thuận (TTXVN/Vietnam+)

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